快訊

川普保證不派美軍駐烏提供安全保障 重申烏克蘭不能入北約

正副閣揆 25日立院報告關稅進度

聯合報／ 記者唐筱恬林銘翰／台北報導

美國對我課徵百分之廿對等關稅衝擊各產業，立法院長韓國瑜昨主持朝野協商，立院將於廿五日邀請行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君針對「台美關稅談判進度」專案報告並備詢。卓榮泰昨在立法院表示，政府會先努力爭取合理稅率，下一步爭取稅率不疊加。

立法院昨邀請卓揆針對地方補助款一事赴立法院報告並備詢。民眾黨立委陳昭姿質詢，美國先宣布日本關稅百分之十五，後來才宣布台灣關稅百分之廿，在這之中，日方得知有疊加後展開溝通，但我國工具機稅率經疊加後為百分之廿四，數字前後與日本相差九個百分點，政府為何直到八月十一日才公布官方數字？

卓榮泰答稱，兩國數字確實不同，不過鄭麗君說明，「今年四月對外公開就有講過，只是行政院過去沒有一直重複」。

陳昭姿追問，政府要爭取關稅不疊加，截至目前有無最新進度？卓榮泰則說，日本與歐盟都有跟美國簽訂協議，因此才能爭取到稅率不疊加，台美尚未談到協議內容，後續也會依照鄭麗君所說，首先是爭取降到合理稅率，再來才是爭取稅率不疊加。

