傳產慘兮兮 製造業產業不均惡化

聯合報／ 記者林海／台北報導

經濟部統計處昨公布第二季製造業產值五點三四七七兆元，年增百分之十一點一四，連六季成長。不過，資訊電子產業持續熱絡，傳統產業卻成為重災區，包括金屬機電、化工產業都出現大幅度的衰退，產業不均衡的狀況更為明顯。

美國在第二季宣布對等關稅後，對於傳統產業的影響衝擊明顯，雖然政府至今仍在持續談判中，但對於傳產來說，即便有拉貨效應，也無法彌補缺口，而勞動部日前公布最新一期無薪假統計，製造業實施人數也創今年新高。

經濟部統計處指出，傳統產業受國際經貿情勢不確定性影響，部分廠商產線排修而減產，化學材料及肥料業產值年減百分之廿、基本金屬業產值年減百分之十二點九九、汽車及其零件業產值也減少百分之八點三二，只有機械設備業則受惠半導體產業鏈業者積極投資先進製程，產值年增百分之三點八六。

相較於傳統產業的慘兮兮，資通訊產業則維持熱絡，統計處表示，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續暢旺，電子零組件業產值高達一點九兆元，年增百分之廿五點六二。

其中積體電路業因人工智慧及高效能運算需求強勁，挹注十二吋晶圓代工持續增產，年增百分之廿九點二四，而面板及其組件業則受終端電子產品需求疲弱影響而減產，年減百分之六點五三；電腦電子產品及光學製品業受惠人工智慧商機，帶動伺服器等產品接單暢旺，產值增加百分之七十二點九五。

