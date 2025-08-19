無薪假連環爆 「工具機界勞斯萊斯」也跟進

美國關稅衝擊我國機械業與工具機產業，有「工具機界勞斯萊斯」之稱的百德機械昨天上午表示，因關稅衝擊、大環境不明確，八、九月已啟動「做四休三」無薪假。工具機大廠程泰集團昨也證實正規畫申請做四休三。

台灣機械公會理事長莊大立表示，工具機廠做四休三的情形愈來愈多，如果情況無法獲得改善，下一波勢必得採取精簡人力的措施。

百德機械傳出「做四休三」後，昨天傍晚發布重大訊息，表示公司因客戶訂單調整，已於八月十八日恢復正常工作日程。不過，台中市勞工局表示，百德機械十五日通報無薪假後，昨天並未撤回通報。

此外，據了解，國內某工具機關鍵零組件協力大廠，原本員工有兩百多人，現在只剩六十餘人，人力只剩三成左右。另一家工具機大廠也不排除今年底裁員三分之一。

除了受關稅戰衝擊的工具機業者，台中大甲自行車前叉製造廠育華工業五日公告，工廠只營運到今年底，未來將出清庫存，以原價六折出售，無庫存商品停止接新訂單。此消息昨傳出引發討論，育華工業總經理朱明燦說，近年自行車產業不景氣，公司去年就討論是否結束營運，停業是為了轉型，與美國關稅、匯率無關。

面對經營困境，莊大立指出，目前業者紛紛採行五大措施，包括逐步實施做四休三（無薪假）、暫停產學合作、限縮外籍勞工引進、暫緩招募新血，最後不得已就要啟動人力精簡。

昨天傳出休無薪假的百德機械以生產高端、精密、高價位的工具機產品聞名，產品以綜合加工機及航太加工機為主。百德產品以銷售歐洲、大陸為主，銷美僅占百分之五，但百德董事長謝瑞木說，影響仍很大，因為國內市場客戶很多產品的終端市場是美國，連帶受影響。

中市府：百德申請共94人

台中市勞工局說，百德機械十五日申請實施無薪假，總人數九十四人，從八月一日至九月卅日，昨天並未撤回，將轉呈勞動部中彰投分署，給予員工「減班休息再充電計畫」補助。

程泰：匯損加關稅 被打趴

程泰集團會長楊德華指出，美國對等關稅雖然影響全球景氣，但對台廠真正具殺傷力的是匯率升值，「台灣廠商有哪一家淨利可以達到百分之卅或四十以上，台灣疊加關稅比日韓多出百分之十，匯率又多出近分之十，台廠全數被打趴，根本不用玩了。」

台中精機董事長黃明和說，台中精機沒有放無薪假，但下游幾百家協力廠都是中小型企業，因為汽車等產業不好，大都是做四休三或做三休四。

關稅衝擊下，機械、工具機業者紛紛轉型求生。工具機溫控大廠哈伯精密轉型朝ＡＩ伺服器、半導體產業設備的溫控進軍。

和大集團表示，已陸續和客戶談妥調整產品售價，另研發出機器人零組件中的行星齒輪減速機、諧波減速機和半導體封裝測試的最終檢驗分選機，朝產業控股方向前進。

依勞動部統計，至十八日為止，台中市實施「減班休息」共四十三家次，實施人數為九六九人，其中受美國關稅影響，實施減班休息為卅三家次、實施人數為八九一人。