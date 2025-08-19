富達：後關稅時代資產配置首重靈活多元 關注五大重點

富達國際指出，全球經濟環境持續變化，投資人在資產配置上面臨前所未有的挑戰與機會。美國與歐盟達成貿易協議，加上過去數個月中美關係改善，關稅不確定性降溫，但整體關稅仍高於以前，逐漸拖累消費者及企業信心，影響有待觀察。

富達國際基金經理王陶沙指出，針對後關稅時代資產配置，可關注五大重點。首先是總體環境改善，關稅不確定性降溫有助減輕部分尾部風險，但全球經濟仍面臨潛在放緩壓力。投資人應更注重資產配置，而非單純押注市場走勢。

第二是政策差異帶來投資契機。各地政策分歧不僅影響通貨膨脹走勢，也改變各地央行的利率政策與財政支出方向，繼而影響資產表現。美國資產將面臨更高利率與政策風險，投資人需謹慎評估美股與美債的配置比例。

第三是固定收益策略分化。在信用市場方面，企業基本面雖然穩健，但評價未能充分補償總體經濟風險。從多元配置角度來看，富達偏好短期非投資等級債券，也偏好新興市場本地貨幣政府債券，因為實質利率高且殖利率曲線陡峭。不過，富達對投資等級債券持觀望態度，因為信用利差收窄。

第四是保留現金，以靈活應對地緣政策風險。在貨幣方面，美元受高評價、政策不確定及美元資產重新布局等因素影響，新興市場貨幣則受惠於美元走弱與資金流入，特別是南非與巴西幣。

五是多元化與另類資產重要性提升。隨著傳統資產之間相關性出現變化，投資人應考慮納入替代資產如黃金、大宗商品與外幣，以提升投資組合的韌性與防禦力。此外，科技與能源基礎建設為結構性增長主題，也是分散報酬的來源。