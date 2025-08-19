聽新聞
中油6月虧損擴大達約112億元 公司：認列海外礦區資產減損
中油6月虧損擴大達約112億元，該公司19日表示，主因依國際會計準則規定須認列今年第2季海外礦區資產減損損失122.7億元。中油為公開發行公司，須依據相關法規每半年進行所屬資產評價並認列損益，籲請外界勿過度聯想。
而針對外界質疑虧損係因調降電業用戶天然氣價格所致，中油指出，國內天然氣價格是依據政府核定的天然氣計價公式調整，其中包含國際油氣價格、匯率變動等因素。
近期因新臺幣兌換美元匯率升值，整體進口氣源成本降低，經提報主管機關審核同意調降今年6月國內電業用戶（含民營電廠IPP）天然氣價格。至於不同用戶調幅差異，則因其原始價格基期不同，並非基於個別公司經營考量。
中油重申，近年為因應新冠疫情、俄烏戰爭、國際地緣政治情勢變化、國際油氣價格波動劇烈等因素，配合政府照顧民生與穩定物價政策，持續吸收相關油氣產品價格，目前營運雖處虧損狀態，仍將持續開源並撙節費用，朝能源轉型與優化企業經營方式並行推進，以追求永續經營。
FB留言