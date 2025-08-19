快訊

中油6月虧損擴大達約112億元 公司：認列海外礦區資產減損

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中油6月虧損擴大達約112億元，該公司19日表示，主因依國際會計準則規定須認列今年第2季海外礦區資產減損損失122.7億元。圖／台灣中油提供
中油6月虧損擴大達約112億元，該公司19日表示，主因依國際會計準則規定須認列今年第2季海外礦區資產減損損失122.7億元。中油為公開發行公司，須依據相關法規每半年進行所屬資產評價並認列損益，籲請外界勿過度聯想。

而針對外界質疑虧損係因調降電業用戶天然氣價格所致，中油指出，國內天然氣價格是依據政府核定的天然氣計價公式調整，其中包含國際油氣價格、匯率變動等因素。

近期因新臺幣兌換美元匯率升值，整體進口氣源成本降低，經提報主管機關審核同意調降今年6月國內電業用戶（含民營電廠IPP）天然氣價格。至於不同用戶調幅差異，則因其原始價格基期不同，並非基於個別公司經營考量。

中油重申，近年為因應新冠疫情、俄烏戰爭、國際地緣政治情勢變化、國際油氣價格波動劇烈等因素，配合政府照顧民生與穩定物價政策，持續吸收相關油氣產品價格，目前營運雖處虧損狀態，仍將持續開源並撙節費用，朝能源轉型與優化企業經營方式並行推進，以追求永續經營。

中油 天然氣 美元匯率

相關新聞

百德機械突發重訊「恢復正常工作日程」 中市府：未撤回無薪假通報

有「工具機界勞斯萊斯」美譽的上櫃工具機業者百德機械本已向勞工局通報啟動8、9月「做四休三」無薪假，但百德今天傍晚卻突然發...

關稅衝擊！工具機大廠宣布「做4休3」 勞動部：統一安排特休違法

受美國對等關稅衝擊逐步發酵，工具機大廠瀧澤科技宣布自廿二日起每周五推動「員工特休集中管理計畫」，等於做四休三，預計實施三...

台灣中油澄清6月虧損主因 係依規定認列海外礦區資產減損所致

台灣中油公司19日表示，近期媒體報導台灣中油今年6月虧損擴大，質疑係調降電業用戶天然氣價格所致，台灣中油鄭重澄清，6月虧...

碩禾子公司禾迅菲律賓太陽能電廠今日正式動工

碩禾宣布，其再生能源開發子公司禾迅綠電與菲律賓Wyn Power Corporation及Edward Marc...

AI需求帶動…第二季製造業產值5.34兆元 連6季正成長

經濟部統計處發佈第二季製造業產值，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續熱絡，推升資訊電子產業生產動能續強，雖...

