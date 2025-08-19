快訊

百德機械突發重訊「恢復正常工作日程」 中市府：未撤回無薪假通報

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國內已有十幾家工具機業者因為訂單減少，陸續採行「做四休三」做法，鼓勵員工在星期五消化特休假或安排進修等。本報系資料庫
有「工具機界勞斯萊斯」美譽的上櫃工具機業者百德機械本已向勞工局通報啟動8、9月「做四休三」無薪假，但百德今天傍晚卻突然發重訊公告，表示已恢復正常工作日程。不過，據台中市勞工局表示，百德尚未撤回通報，勞工局仍依規定轉呈勞動部中彰投分署，給予員工「減班休息再充電計畫」補助。

中市勞工局說，百德機械是本月15日通報「減班休息」也就是所謂的無薪假申請，人數94人，時間是8月1日至9月30日，至今尚未撤回。勞工局也會依規定將此申請轉呈勞動部中彰投分署，給予員工「減班休息再充電計畫」補助，讓員工休無薪假時可以上課充電，並依上課時數領得補助薪資。

百德今傍晚發出聲明：「本公司因客戶訂單調整，已於8/18恢復正常工作日程，特此澄清媒體報導。」百德公司股價去年10月一度站上138.5元，接著疑受產業環境衝擊，今天收盤股價僅59.6元，失守60元整數關卡。

記者上午訪問百德董事長謝瑞木，他說因關稅衝擊、大環境不明確下，已啟動做四休三的無薪假，8、9兩個月實施，但希望員工從特休假先休。不過，勞動部表示，強制要求員工休特休有違法嫌疑，需要進一步確認，百德隨後發出重大訊息說明。

記者今也接到公司人員電話，表示申請通報無薪假，情感上難以承受，公司並讓部分員工回公司上班。

勞工局說，企業對無薪假隨時可以撤回，但若是縮小規模實施，例如原訂1百人後來改為50人，必須通報勞工局。另根據勞動基準法第38條第2項規定，特別休假應由勞工排定，除非雇主基於企業經營上的急迫需求或勞工因個人因素，得與勞工協商調整，否則雇主不得強制要求勞工休特休。

