關稅衝擊！工具機大廠宣布「做4休3」 勞動部：統一安排特休違法

受美國對等關稅衝擊逐步發酵，工具機大廠瀧澤科技宣布自廿二日起每周五推動「員工特休集中管理計畫」，等於做四休三，預計實施三個月。勞動部官員提醒，若是統一安排員工特休違法，該公司已明確表示是誤會，已申請減班休息。

瀧澤科技公司表示，面對全球經濟波動與匯率變化的挑戰，宣布啟動「營運效能優化專案」，重點措施之一為推動「員工特休集中管理計畫」，考量部分同仁因業務繁忙而無法充分利用特休假，且讓生產工作能順暢及管理，公司鼓勵並統一安排部份員工於8月22日起每周五集中排休，預計實施3個月。

但依勞基法規定，特別休假應由勞工自行排定，若公司違法，最高可處100萬元罰鍰。勞動部條平司司長黃琦雅說，經主動聯繫瀧澤，公司回覆並沒有實施特休集中管理計畫，會遵守勞基法規定。

黃琦雅說，勞動部昨天就有收到瀧澤通報實施減班休息，會以每個月休周五方式實施減班休息，也提醒瀧澤減班休息期間員工勞健保都要繼續，也必須領有最低工資2萬8590元。

黃琦雅表示，瀧澤公司為機械設備製造業，適用勞動部強化版僱用安定措施，實施減班期間，員工可申請薪資差額補貼7成，也可合併再出發計畫的訓練津貼。勞動部後續將持續追蹤該公司通報及實施減班休息情形。