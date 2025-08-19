碩禾子公司禾迅菲律賓太陽能電廠今日正式動工

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
碩禾總經理黃文瑞（右三）今日親自出席子公司禾迅綠電位於菲律賓的太陽能電廠動工典禮。圖／碩禾提供
碩禾宣布，其再生能源開發子公司禾迅綠電菲律賓Wyn Power Corporation及Edward Marcs Philippines Incorporated攜手合作的Taysan 60MW（百萬瓦）太陽能電廠，於今日在八打雁省Taysan正式舉行動工典禮。

碩禾表示，該專案為台灣企業在菲律賓首個成功取得能源部GEAP（Green Energy Auction Program）資格的大型再生能源電廠，屬於GEAP-2中標案件，並獲得每度4.10披索的上網電價。專案預計於2026年第1季完工併網，將成為菲律賓能源轉型的重要綠電供應來源。

完工後，Taysan電廠每年可提供約9500萬度（kWh）再生能源，相當於每年減少超過7萬公噸二氧化碳排放。在 20 年合約期內，該專案將為碩禾集團帶來長期穩定的電力銷售收入，鞏固禾迅綠電股份有限公司在菲律賓市場的財務基礎與戰略定位。

碩禾表示，禾迅綠電股份有限公司將以Taysan專案為起點，持續深化與菲律賓在地企業與政府的合作。公司規劃於未來三年內持續拓展在菲律賓的綠電開發規模，目標成為市場的一級開發商（First-tier Developer），並推動更多GEAP或CPPA（Corporate Power Purchase Agreement）專案，進一步擴大裝置容量，為當地能源轉型與減碳目標持續做出貢獻。

綠電 碩禾 菲律賓 太陽能電廠

