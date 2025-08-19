快訊

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基見川普後喊話：需要額外資金

聽新聞
0:00 / 0:00

AI需求帶動…第二季製造業產值5.34兆元 連6季正成長

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部統計處發佈第二季製造業產值，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續熱絡，推升資訊電子產業生產動能續強。圖／路透
經濟部統計處發佈第二季製造業產值，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續熱絡，推升資訊電子產業生產動能續強。圖／路透

經濟部統計處發佈第二季製造業產值，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續熱絡，推升資訊電子產業生產動能續強，雖因部分傳統產業因市場競爭激烈及需求保守而減產，抵銷部分增幅，產值仍達5.34兆元，年增11.14%，連續6季正成長。

統計處表示，資訊電子產業方面，電子零組件業產值1.9兆元，年增25.62%，其中積體電路業因人工智慧及高效能運算需求強勁，挹注12吋晶圓代工持續增產，年增29.24%，而面板及其組件業則受終端電子產品需求疲弱影響而減產，年減6.53%，抵銷部分增幅；電腦電子產品及光學製品業受惠人工智慧商機，帶動伺服器等產品接單暢旺，產值增加至7,078億元，年增72.95%。

傳統產業方面，統計處表示，受國際經貿情勢不確定性影響，市場需求保守觀望，及部分廠商產線排修而減產，致化學材料及肥料業產值年減20.26%、基本金屬業產值年減12.99%、汽車及其零件業產值年減8.32%機械設備業則受惠半導體產業鏈業者積極投資先進製程，產值年增3.86%。

統計處指出，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，第二季製造業生產指數114.17，較上年同季增加22.79%，連續6季正成長。

展望未來，統計處表示，國際經貿環境因貿易保護措施及地緣政治衝突等不確定性因素尚存，干擾全球經濟成長力道，但人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用需求力道不墜，加以我國半導體先進製程具技術領先優勢及高階伺服器等相關供應鏈完整，以及下半年消費性電子新品陸續推出，製造業生產動能可望續呈成長態勢。

經濟部統計處發佈第二季製造業產值5.34兆元，年增11.14%，連續6季正成長。圖／經濟部提供
經濟部統計處發佈第二季製造業產值5.34兆元，年增11.14%，連續6季正成長。圖／經濟部提供

半導體 製造業 人工智慧 傳統產業

延伸閱讀

青年企業家論壇昆山登場 科大訊飛董座分享創業經驗期開拓全球市場

臻鼎人工智慧業績喊衝

中砂、旺矽 押寶120天

大數字／電子零組件業 掀起擴產潮

相關新聞

AI需求帶動…第二季製造業產值5.34兆元 連6季正成長

經濟部統計處發佈第二季製造業產值，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續熱絡，推升資訊電子產業生產動能續強，雖...

AI需求帶動！台製造業第2季產值5.3兆、年增11% 連六季正成長

經濟部19日公布最新統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及雲端資料服務需求持續暢旺，推升資訊電子產業生產動...

台美關稅來襲 傳自行車零組件廠申請停工？業界嘆：釀更大困擾

美國對台灣公布對等關稅之後，國內的自行車業者分析，稅率的影響非常大，至於19日市場傳出有自行車零組件廠跟勞動部申請停工，...

台灣國際雷射展 工研院將發表全臺最快八雷射3D列印系統

經濟部產業技術司長期投入工研院3D列印技術發展，為進一步將技術成果落地應用並加速產業導入，在經濟部產業發展署支持下，工研...

鉸鏈標準化加乘Apple助攻 預估2027年折疊手機滲透率有望破3%

根據集邦（TrendForce）最新研究顯示，在市場預期Apple於2026年下半年推出折疊產品的帶動下，將助益折疊手機...

新興國家當地債 三大結構題材機會

根據理柏資訊，2025年以來台灣核備境外的新興市場當地貨幣債券型基金至8月8日平均上漲12.21%，領先主要債券型基金表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。