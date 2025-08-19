AI需求帶動…第二季製造業產值5.34兆元 連6季正成長

經濟部統計處發佈第二季製造業產值，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續熱絡，推升資訊電子產業生產動能續強，雖因部分傳統產業因市場競爭激烈及需求保守而減產，抵銷部分增幅，產值仍達5.34兆元，年增11.14%，連續6季正成長。

統計處表示，資訊電子產業方面，電子零組件業產值1.9兆元，年增25.62%，其中積體電路業因人工智慧及高效能運算需求強勁，挹注12吋晶圓代工持續增產，年增29.24%，而面板及其組件業則受終端電子產品需求疲弱影響而減產，年減6.53%，抵銷部分增幅；電腦電子產品及光學製品業受惠人工智慧商機，帶動伺服器等產品接單暢旺，產值增加至7,078億元，年增72.95%。

傳統產業方面，統計處表示，受國際經貿情勢不確定性影響，市場需求保守觀望，及部分廠商產線排修而減產，致化學材料及肥料業產值年減20.26%、基本金屬業產值年減12.99%、汽車及其零件業產值年減8.32%機械設備業則受惠半導體產業鏈業者積極投資先進製程，產值年增3.86%。

統計處指出，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，第二季製造業生產指數114.17，較上年同季增加22.79%，連續6季正成長。