AI需求帶動！台製造業第2季產值5.3兆、年增11% 連六季正成長

經濟部19日公布最新統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及雲端資料服務需求持續暢旺，推升資訊電子產業生產動能強勁，帶動製造業第2季產值達5兆3,477億元，較去年同期增加11.14%，並已連續六季呈現正成長。其中，電子零組件業產值突破1.9兆元，成長力道最為亮眼。

經濟部指出，資訊電子產業持續扮演成長火車頭。第2季電子零組件業產值達1兆9,028億元，年增25.62%，主要受積體電路需求推升。尤其AI及高效能運算熱潮持續帶動12吋晶圓代工訂單暢旺，積體電路業年增率高達29.24%，成長動能明顯。不過，面板及組件業則因終端電子產品需求偏弱，產值反而年減6.53%，抵銷部分增幅。

另一大亮點來自電腦電子產品及光學製品業，在AI應用帶動下，伺服器需求持續增加，接單表現強勁，產值上升至7,078億元，年增幅高達72.95%，成為拉抬整體產業表現的重要引擎。

相較之下，傳統產業則受國際經貿不確定性及市場保守氛圍影響，加上部分業者排修產線影響產能，表現相對低迷。統計顯示，第2季化學材料及肥料業產值年減20.26%、基本金屬業年減12.99%，汽車及零件業也下滑8.32%。不過，機械設備業受惠於半導體產業鏈持續投資先進製程，產值逆勢成長3.86%，成為傳產少數亮點。

經濟部強調，由於產值會受到價格波動影響，若以實際產量觀察，第2季製造業生產指數達114.17，年增22.79%，同樣連續六季正成長，顯示製造業景氣基本面依舊穩健。

展望後市，經濟部分析，全球經貿環境仍存在變數，包括貿易保護措施、地緣政治衝突等因素，恐干擾整體經濟成長力道。不過，AI、高效能運算及雲端資料服務等新興應用需求持續強勁，加上台灣半導體先進製程具技術領先優勢，高階伺服器供應鏈完整，下半年又有新一波消費性電子產品上市，均將挹注製造業後續成長動能。

經濟部認為，雖然傳產短期仍受外部環境影響，但資訊電子產業仍具強勁支撐力道，台灣製造業整體成長趨勢不變，全年可望維持穩健向上。