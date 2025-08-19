工具機大廠關稅衝擊統一安排特休？ 勞動部關切

媒體報導，有工具機大廠因關稅衝擊宣布將統一安排員工特休，為將來景氣回升做準備。勞動部今天表示，統一安排員工特休違法，公司已明確表示是誤會，已申請減班休息。

多家媒體報導，工具機大廠瀧澤科技宣布自8月22日起每周五推動「員工特休集中管理計畫」，考量部分員工因業務繁忙而無法充分利用特休假，且讓生產工作能順暢及管理，公司鼓勵並統一安排部分員工於8月22日起每周五集中排休，預計實施3個月。

不過，根據勞動基準法規定，特休假應由員工自由排定，勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅今天接受媒體聯訪指出，經主動聯繫公司，公司已明確表示沒有特休集中管理計畫，會遵守勞基法規定、不會觸法。

黃琦雅也說，勞動部昨天就有收到瀧澤科技通報實施減班休息，會以每個月休周五方式實施減班休息，也提醒瀧澤公司減班休息期間員工勞健保都要繼續，員工也必須有最低工資。

黃琦雅表示，瀧澤公司為機械設備製造業，適用勞動部強化版僱用安定措施，實施減班的期間，員工可以申請薪資差額補貼7成，減班期間參訓也可合併請領訓練津貼。後續將持續追蹤該公司通報及實施減班休息情形，給予受影響勞工最大協助。

根據勞基法規定，特別休假應由勞工自行排定，若公司違法，最高可處新台幣100萬元罰鍰。