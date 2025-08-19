快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

台美關稅來襲 傳自行車零組件廠申請停工？業界嘆：釀更大困擾

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
美國對台灣公布對等關稅之後，國內的自行車業者分析，稅率的影響非常大。示意圖／AI生成
美國對台灣公布對等關稅之後，國內的自行車業者分析，稅率的影響非常大。示意圖／AI生成

美國對台灣公布對等關稅之後，國內的自行車業者分析，稅率的影響非常大，至於19日市場傳出有自行車零組件廠跟勞動部申請停工，業界認為廠商資訊不明朗，造成市場過度的揣測，對於自行車零組件產業造成更大的困擾。

國內的自行車相關業者分析，新關稅公布後，客戶的訂單必須部全重新計算報價；未來產品競爭力為最重要關鍵，高價位稀缺性的產品受到衝擊較小，如果原本競爭對手就是日、韓的業者受傷很重。

自行車業界分析，國內的成車廠巨大（9921）、美利達（9914）都已經以自有品牌行銷全球，會受到關稅影響，但產品以高階市場為主，在日、韓競爭對手較少，在新車款出貨時也會一併評估稅率的影響再訂價。

台灣自行車輸出業同業公會也公布相關的看法，目前面臨稅率加徵20%為加在原有關稅之上，並非取代原稅率，簡單的說，如果原來稅率10%，加上20%後，稅率變30%，對於國內的業者影響非常大。

自行車公會統計跟台灣競爭比較大的國家對美國的新關稅，台灣為20%、日本15%、歐盟採「補足至15%」機制、英國10%、柬埔寨19%、越南20%、菲律19%、印尼19%。

巨大集團日前發布2024年永續報告書，巨大集團董事長劉湧昌表示，除了產品創新外，透過公司治理與全球協作，構築具韌性的未來；積極推動轉型價值循環，巨大透過產品設計與材料研發，結合產品生命周期思維，持續推進循環經濟策略，巨大也推出Enviro標誌，幫助消費者快速辨識使用環保低碳材質所製的產品，目前已應用於52項產品，未來巨大將持續推動自行車產業的轉型，創造更深遠的正向改變。

巨大 關稅 美國 日本 自行車

延伸閱讀

關稅海嘯衝擊…瀧澤科啟動周休三日 股價重挫跌停

關稅衝擊撐不住！台中自行車大廠宣布營運到年底

爭取台美關稅不疊加 卓榮泰：還沒定案

美關稅衝擊下 工具機廠商謀轉型 紛切進AI和半導體

相關新聞

鉸鏈標準化加乘Apple助攻 預估2027年折疊手機滲透率有望破3%

根據集邦（TrendForce）最新研究顯示，在市場預期Apple於2026年下半年推出折疊產品的帶動下，將助益折疊手機...

台美關稅來襲 傳自行車零組件廠申請停工？業界嘆：釀更大困擾

美國對台灣公布對等關稅之後，國內的自行車業者分析，稅率的影響非常大，至於19日市場傳出有自行車零組件廠跟勞動部申請停工，...

台灣國際雷射展 工研院將發表全臺最快八雷射3D列印系統

經濟部產業技術司長期投入工研院3D列印技術發展，為進一步將技術成果落地應用並加速產業導入，在經濟部產業發展署支持下，工研...

新興國家當地債 三大結構題材機會

根據理柏資訊，2025年以來台灣核備境外的新興市場當地貨幣債券型基金至8月8日平均上漲12.21%，領先主要債券型基金表...

預售自用客違約亂象頻發 專家：政府應明訂下車機制

財政部一手推新青安、央行一手限縮貸款條件，等於「紅蘿蔔跟棍子一起來」，銀行端擇優選客、讓條件一般的購屋族無所適從，在無法...

9月降息預期升溫 三大債市維持淨流入

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國核心通膨升高，但商品價格漲幅溫和，使市場大幅提升9月降息預期，風險性資產也多數跟著水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。