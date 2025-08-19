台美關稅來襲 傳自行車零組件廠申請停工？業界嘆：釀更大困擾

美國對台灣公布對等關稅之後，國內的自行車業者分析，稅率的影響非常大，至於19日市場傳出有自行車零組件廠跟勞動部申請停工，業界認為廠商資訊不明朗，造成市場過度的揣測，對於自行車零組件產業造成更大的困擾。

國內的自行車相關業者分析，新關稅公布後，客戶的訂單必須部全重新計算報價；未來產品競爭力為最重要關鍵，高價位稀缺性的產品受到衝擊較小，如果原本競爭對手就是日、韓的業者受傷很重。

自行車業界分析，國內的成車廠巨大（9921）、美利達（9914）都已經以自有品牌行銷全球，會受到關稅影響，但產品以高階市場為主，在日、韓競爭對手較少，在新車款出貨時也會一併評估稅率的影響再訂價。

台灣自行車輸出業同業公會也公布相關的看法，目前面臨稅率加徵20%為加在原有關稅之上，並非取代原稅率，簡單的說，如果原來稅率10%，加上20%後，稅率變30%，對於國內的業者影響非常大。

自行車公會統計跟台灣競爭比較大的國家對美國的新關稅，台灣為20%、日本15%、歐盟採「補足至15%」機制、英國10%、柬埔寨19%、越南20%、菲律19%、印尼19%。

巨大集團日前發布2024年永續報告書，巨大集團董事長劉湧昌表示，除了產品創新外，透過公司治理與全球協作，構築具韌性的未來；積極推動轉型價值循環，巨大透過產品設計與材料研發，結合產品生命周期思維，持續推進循環經濟策略，巨大也推出Enviro標誌，幫助消費者快速辨識使用環保低碳材質所製的產品，目前已應用於52項產品，未來巨大將持續推動自行車產業的轉型，創造更深遠的正向改變。