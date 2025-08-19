快訊

台灣國際雷射展 工研院將發表全臺最快八雷射3D列印系統

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院「八雷射快速金屬3D列印系統」預計導入國際製鞋大廠應用於鞋模製造，左、右腳鞋模分別以四雷射並行列印，大幅縮短模具交期且提升設備性價比。圖／工研院提供
工研院「八雷射快速金屬3D列印系統」預計導入國際製鞋大廠應用於鞋模製造，左、右腳鞋模分別以四雷射並行列印，大幅縮短模具交期且提升設備性價比。圖／工研院提供

經濟部產業技術司長期投入工研院3D列印技術發展，為進一步將技術成果落地應用並加速產業導入，在經濟部產業發展署支持下，工研院攜手歐利速精密工業打造出全臺首創「八雷射快速金屬3D列印系統」，將於2025台灣國際雷射展首次發表。

該技術由工研院自主開發模組化光路系統與智慧路徑演算法，實現八個雷射加工頭同步運作，是目前全臺金屬粉床式積層製造最快、也是最多雷射同工的機型，預計導入國際製鞋大廠應用於鞋模製造，相較於單雷射運作設備，生產速度提升至少四倍，是取代傳統高耗能模具鑄造製程，實現低碳製造、數位轉型的突破性解方。

工研院南分院執行長曹芳海表示，為了實現多雷射協同列印並維持精準穩定，團隊自主開發模組化光路系統與智慧路徑演算法，並整合自動吸篩與鋪粉監控、縫合補償等多項技術，確保設備能支援連續式生產與品質一致性。此外，該設備也可連結3D列印設備聯網生產管理戰情室，透過開放平台通信統一架構（Open Platform Communications Unified Architecture；OPC UA）標準協定收集產線數據，建立完整生產履歷，有助後續節能績效追蹤與品質管理。

歐利速精密工業總經理曾羽平表示，歐利速深耕於製鞋業近40年，了解到傳統鑄造模具製程耗能高、流程繁瑣且勞力密集，因此決心共同進行3D列印技術的開發，此技術導入不僅大幅減少45%以上加工步驟，同時能在模具生命周期日益縮短的趨勢下，快速響應市場需求，成為製鞋、精密模具等產業轉型升級的利器。尤其在製造端面對客製化、多樣化與短交期挑戰時，數位化的3D列印具備「快速試作、精準成形、即時修改」等優勢，有助降低碳足跡、減少人力需求，朝向永續製造邁進。

此次發表的「八雷射快速金屬3D列印系統」，左、右腳鞋模分別以四雷射並行列印，大幅縮短模具交期且提升設備性價比。實測顯示，八雷射設備產速為單雷射設備的四倍以上，將有助我國傳統產業走向「高效率、高附加價值」製造，並建立具自主性的國產高階設備供應鏈。

工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域的研發方向，並發展「智慧化致能技術」以促成應用領域。其中在韌性社會領域，工研院以創新科技強化「基礎設施韌性」、「資源能源韌性」及「生產力韌性」，建立社會與產業發展共榮的生態體系，提升產業國際競爭力。

