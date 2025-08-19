鉸鏈標準化加乘Apple助攻 預估2027年折疊手機滲透率有望破3%

根據集邦（TrendForce）最新研究顯示，在市場預期Apple於2026年下半年推出折疊產品的帶動下，將助益折疊手機滲透率從2025年的1.6%，提升至2027年的3%以上。折疊手機歷經多零件鉸鏈組裝到一體化結構設計的技術演進，材質、結構和厚度的突破幫助機身變得更加輕薄，鉸鏈技術的發展更成為競爭焦點。

2025年折疊手機鉸鏈市場規模達12億美元

集邦表示，Samsung於2023年起在Galaxy Z Fold 5與Flip系列改採水滴型鉸鏈，以改善折疊平整度與耐久性，並降低折痕感受。此設計迅速成為業界主流，不僅提升鉸鏈在整機價值中的占比，也帶動市場規模穩步擴大，預估2025年全球折疊手機鉸鏈市場產值將達12億美元，目前鉸鏈在單機BOM(物料清單)中成本占比約為5%~8%。

為降低成本並提升良率，業界正加速推動模組化、榫卯結構與雷射焊接等機構簡化設計，同時朝向標準化尺寸與公版發展。這項趨勢將促使鉸鏈從傳統材料加工轉向系統模組供應，加快整體組裝效率，並優化供應鏈獲利結構。

目前相關供應商已加大投入，如台灣的Shin Zu Shin(新日興)和美國的Amphenol長期提供品牌高精度轉軸與金屬零組件，並因應水滴型鉸鏈普及積極導入標準化生產流程。中國供應鏈也快速崛起，如NBTM New Materials(東睦新材料集團)、Gian(精研科技)憑藉粉末冶金與微型機構精密加工技術，逐步於折疊手機轉軸、滑軌等關鍵零組件市場立足，特別在中階產品線具備明顯價格與量產優勢。

Apple可能導入新材料，供應鏈有望升級整合

隨著Apple進軍折疊裝置的時間點接近，市場高度關注其可能採用的新材料與供應商。據了解，Apple已納入液態金屬(liquid metal)為結構件材料的考量，希望利用材料特性確保產品兼具輕量與高韌性。目前Eontec(宜安科技)等中國廠商已具備液態金屬成型能力，若Apple進一步導入3D列印、複合材質與特殊工藝，勢必將帶動高階結構件供應鏈全面升級。