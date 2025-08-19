新興國家當地債 三大結構題材機會

根據理柏資訊，2025年以來台灣核備境外的新興市場當地貨幣債券型基金至8月8日平均上漲12.21%，領先主要債券型基金表現。主要受惠於美元貶值環境，當地債伴隨的貨幣因升值而多有匯兌收益進帳。另就債券部份，新興國家普遍仍在降息階段，除了固定債息，還多有債券資本利得挹注。參考債券指數表現，ICE美銀美林新興市場當地公債指數換成美元上漲11.57%，其中即有4.73百分點來自於匯兌收益貢獻。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，近幾年全球高通膨和升息潮一度造成新興債市壓力。然而，相較於過去幾次危機，新興國家普遍展現韌性和防禦力。而今，多有謹慎的財政和貨幣政策、高實質利率、以及正在享受經濟改革成果的機會。尤其美元貶值環境，更有利於評價仍便宜的新興國家貨幣升值機會。

哈森泰博表示，看好新興國家三個結構性機會：(1)全球貿易結構改變：美國關稅導致新興國家更加強於分散出口和區域內經貿合作，因而激盪個別國家機會，例如馬來西亞、巴西即與中國貿易更加緊密。(2)地緣政治變化：美國築起貿易高牆，但也需要有合作夥伴以重振製造業，鄰近且勞工成本便宜的墨西哥即可受惠。(3)結構性改革題材：巴西前朝政府多項改革政策對刺激經濟效果正在顯現、南非聯合政府正推動能源與投資相關政策改革。

富蘭克林證券投顧表示，全球關注美國利率發展時，拉丁美洲和非洲不乏有接近或高於10%的公債殖利率機會可尋。受到美國關稅衝擊，新興國家也多有空間降息以提振經濟，有利於當地公債表現。而且今年以來全球資金回流到新興國家當地公債市場的資金尚不顯著、並未出現擁擠交易。預期美元貶值趨勢下，新興國家當地債可望吸引更多資金流入。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金截至7月底的基金持債到期殖利率高達12.63%，投資以新興國家當地公債為多，搭配約一成多的美元計價主權債，彈性掌握高殖利率政府債機會。經理團隊首重紮實的基本面研究，並常拜訪各國以真切了解貨幣、財政和經濟狀況。藉由團隊合作找尋有被低估的債券和貨幣機會，因此短中長期績效均為同類型的第一名。