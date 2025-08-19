數發部與LINE攜手 試辦「政府 LINE 官方帳號認證機制」

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

近年詐騙手法不斷翻新，常有民眾收到詐騙集團假冒政府單位發送訊息，要求提供個人資料或進行轉帳，或誘騙點擊連結，導致個資外洩或蒙受財產損失。數位發展部19日宣布與LINE合作試辦「政府LINE官方帳號認證機制」，建立統一的識別標準，幫助民眾快速辨識公務帳號真偽，降低受騙風險。通過認證的政府LINE官方帳號會顯示「藍盾標章」與「機關、職稱、姓名」等資訊，數發部將提供操作指引與教育訓練，協助機關順利導入認證辨識機制，強化政府打詐力道。

數發部說明，官方帳號認證機制不只整合了政府的審核與LINE平臺的認證功能，讓官方帳號資訊更透明，民眾僅需確認「藍色盾牌」標誌，及標示完整的「機關＋職稱＋姓名」；例如：「數位發展部 司長 王誠明」，透過簡單兩要素就能識別公務帳號真偽，確認訊息真實性。如果發送帳號非有藍盾標誌，無具體顯示機關、職稱與姓名，且訊息內容含有可疑連結、要求提供個資，民眾就應提高警覺，再三查證，以免受騙。

數發部指出，為強化政府 LINE官方帳號的授權管理機制，數發部已訂定相關管理規範，要求機關指派專責人員管理公務帳號，定期檢查使用情形，並確保登入密碼具備足夠安全強度與保護機制。透過強化管理措施降低政府LINE官方帳號被冒用的風險，也加強保護民眾不受假訊息干擾。

數發部說明，詐騙訊息會破壞政府與民眾之間的信任，此次與LINE共同推出官方帳號認證機制，希望民眾更容易識別政府帳號，安心接收通知。數發部將積極協助中央機關與地方政府導入使用，並持續與民間業者協力合作，從源頭防堵詐騙，一起打造更安全的數位溝通環境。

鉸鏈標準化加乘Apple助攻 預估2027年折疊手機滲透率有望破3%

根據集邦（TrendForce）最新研究顯示，在市場預期Apple於2026年下半年推出折疊產品的帶動下，將助益折疊手機...

新興國家當地債 三大結構題材機會

根據理柏資訊，2025年以來台灣核備境外的新興市場當地貨幣債券型基金至8月8日平均上漲12.21%，領先主要債券型基金表...

預售自用客違約亂象頻發 專家：政府應明訂下車機制

財政部一手推新青安、央行一手限縮貸款條件，等於「紅蘿蔔跟棍子一起來」，銀行端擇優選客、讓條件一般的購屋族無所適從，在無法...

9月降息預期升溫 三大債市維持淨流入

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國核心通膨升高，但商品價格漲幅溫和，使市場大幅提升9月降息預期，風險性資產也多數跟著水...

台灣進第3波投資大浪！謝金河籲「化被動為主動」組投資美國台灣隊

台灣進入關鍵的第三波投資大浪。

關稅無薪假暴增 圖解產業「91%危機」、哪些縣市最慘

美國對等關稅對國內產業衝擊浮現，勞動部18日最新減班休息（無薪假）統計，共3934人、191家公司；製造業無薪假3590人創今年新高、占整體無薪假人數的91%，而其中又以金屬機電工業為重災區，高達3290人、占製造業無薪假人數的91%。

