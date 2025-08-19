受關稅及匯率衝擊 百德機械證實已啟動「做四休三」

繼工具機大廠瀧澤科（6609）自本周五起，每周五「鼓勵員工集中排休」（做四休三）之後，有「工具機中勞斯萊斯」之稱的百德機械（4563）19日也證實，因關稅衝擊、大環境不明確下，已啟動做四休三的無薪假，8、9兩個月實施，但希望員工從特休假先休。

百德機械以高端、精密且高價位的工具機產品聞名，前總統蔡英文還曾親自前往參訪。其產品銷往歐洲和大陸各約占三、四成，銷美雖僅占5%，但董事長謝瑞木坦言影響仍很大，因為國內市場的客戶，很多產品的終端市場是美國，因此也連帶受影響。

謝瑞木感嘆「工具機業真的很慘」，即使關稅降到15%又怎麼樣，因為關稅和匯率都差日韓太多了。要是9月之後狀況仍然不好怎麼辦？他說，目前期待歐洲第4季或許因軍工產業興起，而有機會好轉。

百德7月自結合併營收1.43億元、年減46.7%；累計前七月合併營收16.94億元、年減4.6%。

美國對台灣課徵「百分之廿+Ｎ」的高額關稅，加上台幣升值不利出口，在雙重壓力下，製造業受到衝擊，近期陸續傳出無薪假與裁員風暴。其中，機械業和工具機產業是海嘯第一排。

台灣機械公會理事長莊大立表示，目前工具機廠商「做四休三」的情況越來越多，在美台對等關稅百分之廿、以及台幣匯率依舊強勢的衝擊下，台灣工具機廠接單普遍趨緩，市場觀望氣氛濃厚，他預期如果情況無法獲得改善，廠商下一波勢必得採取精簡人力的措施。

據了解，工具機業「做四休三」從美國總統川普掀起全球關稅戰之後就逐步發酵，現在已成為業內「不能說的祕密」，因為多數是未上市的廠家，相關資訊揭露較慢，而瀧澤科、百德是掛牌公司，消息一出就受到矚目。

瀧澤科強調，此舉並非無薪假，而是啟動「營運效能優化專案」，希望透過智慧化管理與人力資源的精準配置，鞏固企業競爭力，邁向永續發展。

瀧澤科指出，此專案的重點措施之一，是推動「員工特休集中管理計畫」。公司考量到部分同仁因業務繁忙而無法充分利用特休假，為確保同仁能獲得完整的休息與充電，且讓生產工作能順暢及管理，公司鼓勵並統一安排部分員工於8月22日起每周五集中排休，預計實施3個月。

此舉不僅能讓員工獲得更完善的休假保障，也能讓公司在管理上更具彈性，進而提升整體營運效能。

台中精機董事長黃明和也表示，中小型協力廠做四休三，甚至做三休四的情況很多。目前，台中精機沒有放無薪假，但下游有幾百家協力廠，都是中小型企業，因為汽車等產業不好，因而連帶受影響，大都是做四休三。