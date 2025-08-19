快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

受關稅及匯率衝擊 百德機械證實已啟動「做四休三」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
受關稅及匯率衝擊，海嘯第一排的工具機業，「做四休三」的情況越來越多。圖／聯合報系資料照片
受關稅及匯率衝擊，海嘯第一排的工具機業，「做四休三」的情況越來越多。圖／聯合報系資料照片

工具機大廠瀧澤科（6609）自本周五起，每周五「鼓勵員工集中排休」（做四休三）之後，有「工具機中勞斯萊斯」之稱的百德機械（4563）19日也證實，因關稅衝擊、大環境不明確下，已啟動做四休三的無薪假，8、9兩個月實施，但希望員工從特休假先休。

百德機械以高端、精密且高價位的工具機產品聞名，前總統蔡英文還曾親自前往參訪。其產品銷往歐洲和大陸各約占三、四成，銷美雖僅占5%，但董事長謝瑞木坦言影響仍很大，因為國內市場的客戶，很多產品的終端市場是美國，因此也連帶受影響。

謝瑞木感嘆「工具機業真的很慘」，即使關稅降到15%又怎麼樣，因為關稅和匯率都差日韓太多了。要是9月之後狀況仍然不好怎麼辦？他說，目前期待歐洲第4季或許因軍工產業興起，而有機會好轉。

百德7月自結合併營收1.43億元、年減46.7%；累計前七月合併營收16.94億元、年減4.6%。

美國對台灣課徵「百分之廿+Ｎ」的高額關稅，加上台幣升值不利出口，在雙重壓力下，製造業受到衝擊，近期陸續傳出無薪假與裁員風暴。其中，機械業和工具機產業是海嘯第一排。

台灣機械公會理事長莊大立表示，目前工具機廠商「做四休三」的情況越來越多，在美台對等關稅百分之廿、以及台幣匯率依舊強勢的衝擊下，台灣工具機廠接單普遍趨緩，市場觀望氣氛濃厚，他預期如果情況無法獲得改善，廠商下一波勢必得採取精簡人力的措施。

據了解，工具機業「做四休三」從美國總統川普掀起全球關稅戰之後就逐步發酵，現在已成為業內「不能說的祕密」，因為多數是未上市的廠家，相關資訊揭露較慢，而瀧澤科、百德是掛牌公司，消息一出就受到矚目。

瀧澤科強調，此舉並非無薪假，而是啟動「營運效能優化專案」，希望透過智慧化管理與人力資源的精準配置，鞏固企業競爭力，邁向永續發展。

瀧澤科指出，此專案的重點措施之一，是推動「員工特休集中管理計畫」。公司考量到部分同仁因業務繁忙而無法充分利用特休假，為確保同仁能獲得完整的休息與充電，且讓生產工作能順暢及管理，公司鼓勵並統一安排部分員工於8月22日起每周五集中排休，預計實施3個月。

此舉不僅能讓員工獲得更完善的休假保障，也能讓公司在管理上更具彈性，進而提升整體營運效能。

台中精機董事長黃明和也表示，中小型協力廠做四休三，甚至做三休四的情況很多。目前，台中精機沒有放無薪假，但下游有幾百家協力廠，都是中小型企業，因為汽車等產業不好，因而連帶受影響，大都是做四休三。

關稅 工具機

延伸閱讀

美關稅衝擊下 工具機廠商謀轉型 紛切進AI和半導體

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！ 被讚良心企業…今日股價跌停

經濟部全力推動對中小企業金融支持 升級轉型及開拓市場

關稅衝擊…2,388人放無薪假 製造業減班休息攀今年來新高

相關新聞

預售自用客違約亂象頻發 專家：政府應明訂下車機制

財政部一手推新青安、央行一手限縮貸款條件，等於「紅蘿蔔跟棍子一起來」，銀行端擇優選客、讓條件一般的購屋族無所適從，在無法...

9月降息預期升溫 三大債市維持淨流入

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國核心通膨升高，但商品價格漲幅溫和，使市場大幅提升9月降息預期，風險性資產也多數跟著水...

台灣進第3波投資大浪！謝金河籲「化被動為主動」組投資美國台灣隊

台灣進入關鍵的第三波投資大浪。

關稅無薪假暴增 圖解產業「91%危機」、哪些縣市最慘

美國對等關稅對國內產業衝擊浮現，勞動部18日最新減班休息（無薪假）統計，共3934人、191家公司；製造業無薪假3590人創今年新高、占整體無薪假人數的91%，而其中又以金屬機電工業為重災區，高達3290人、占製造業無薪假人數的91%。

關稅衝擊…2,388人放無薪假 製造業減班休息攀今年來新高

勞動部昨（18）日公布實施減班休息（俗稱無薪假）公司共191家、3,934人，其中因受到美國關稅政策影響而實施者共73家...

關稅衝擊 金屬機電工業淪無薪假重災區

美國關稅政策衝擊下，傳產業者成重災區。觀察製造業實施無薪假情形，金屬機電工業共120家、3,290人實施減班休息，占整體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。