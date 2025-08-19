快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

美軍披露 500台灣軍人參與今年「北方打擊」演習

黃彥男：5大政策工具推動AI發展 2030年邁向智慧國家

中央社／ 台北19日電

數發部長黃彥男今天表示，將結合台灣軟硬體優勢推動AI產業發展，建構完整的生態系，並推動國際合作；而數發部透過算力池、資料、人才、行銷、資金5大政策工具，盼2030年實現創新、包容、永續的智慧國家。

中華民國資訊軟體服務商業同業公會（TISSA）與世界創新科技與服務聯盟（WITSA）今天共同主辦首屆全球AI高峰會，以「AI形塑數位世界」為主題，吸引來自逾36國、超過300位產官學研領域代表齊聚台北。

黃彥男會中以「打造全球AI影響力中心」為題發表專題演講，他提到，台灣擁有強大的硬體製造基礎，同時也希望透過創新，發展高階AI智慧應用；台灣的優勢在於能夠結合硬體與軟體，推動AI產業發展，未來將聚焦垂直整合，將AI廣泛應用到醫療、零售、製造等領域。

黃彥男說，數發部以算力池、資料、人才、行銷、資金5大政策工具推動AI發展，這5大策略也與總統賴清德提出的5大信賴產業相互呼應，盼於2030年將台灣建設為創新、包容、永續的智慧國家。

首先，在AI算力池方面，黃彥男說明，由於算力成本高昂，中小企業難以負擔，因此數發部提供免費資源提供業者申請，目前已吸引97家業者申請，其中64家企業獲選，成功產出88個AI模型與應用。

其次，在資料方面，黃彥男表示，已釋出超過5萬筆政府開放資料以支援AI訓練，同時也鼓勵私人企業共享資料，並推動個人化資料自主運用（MyData）計畫。

對於人才面向，黃彥男提及，AI人才包括能夠使用AI工具者、能夠開發AI模型者、開發新技術者等3類人才，數發部主要專注於第2類，並與業界合作培訓應用人才。至於行銷方面，黃彥男分享，數發部每年舉辦4至5場Demo Day，邀請AI、軟體公司與潛在客戶交流，促進雙方合作。

最後，在資金面向，黃彥男說，數發部與國發會合作設立新台幣百億（約3億美元規模）基金，藉此支持AI新創，協助他們取得資金。

AI 軟體 數發部

延伸閱讀

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！ 被讚良心企業…今日股價跌停

奧特曼警告美國低估中國AI進展 OpenAI釋出開放權重模型因應競爭

00981A、00982A主動型ETF存股可行？網：買0050就好！幹嘛那麼麻煩

關稅海嘯 工具機廠周休三日 瀧澤科鼓勵員工每周五集中排休

相關新聞

鉸鏈標準化加乘Apple助攻 預估2027年折疊手機滲透率有望破3%

根據集邦（TrendForce）最新研究顯示，在市場預期Apple於2026年下半年推出折疊產品的帶動下，將助益折疊手機...

新興國家當地債 三大結構題材機會

根據理柏資訊，2025年以來台灣核備境外的新興市場當地貨幣債券型基金至8月8日平均上漲12.21%，領先主要債券型基金表...

預售自用客違約亂象頻發 專家：政府應明訂下車機制

財政部一手推新青安、央行一手限縮貸款條件，等於「紅蘿蔔跟棍子一起來」，銀行端擇優選客、讓條件一般的購屋族無所適從，在無法...

9月降息預期升溫 三大債市維持淨流入

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國核心通膨升高，但商品價格漲幅溫和，使市場大幅提升9月降息預期，風險性資產也多數跟著水...

台灣進第3波投資大浪！謝金河籲「化被動為主動」組投資美國台灣隊

台灣進入關鍵的第三波投資大浪。

關稅無薪假暴增 圖解產業「91%危機」、哪些縣市最慘

美國對等關稅對國內產業衝擊浮現，勞動部18日最新減班休息（無薪假）統計，共3934人、191家公司；製造業無薪假3590人創今年新高、占整體無薪假人數的91%，而其中又以金屬機電工業為重災區，高達3290人、占製造業無薪假人數的91%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。