黃彥男：5大政策工具推動AI發展 2030年邁向智慧國家

數發部長黃彥男今天表示，將結合台灣軟硬體優勢推動AI產業發展，建構完整的生態系，並推動國際合作；而數發部透過算力池、資料、人才、行銷、資金5大政策工具，盼2030年實現創新、包容、永續的智慧國家。

中華民國資訊軟體服務商業同業公會（TISSA）與世界創新科技與服務聯盟（WITSA）今天共同主辦首屆全球AI高峰會，以「AI形塑數位世界」為主題，吸引來自逾36國、超過300位產官學研領域代表齊聚台北。

黃彥男會中以「打造全球AI影響力中心」為題發表專題演講，他提到，台灣擁有強大的硬體製造基礎，同時也希望透過創新，發展高階AI智慧應用；台灣的優勢在於能夠結合硬體與軟體，推動AI產業發展，未來將聚焦垂直整合，將AI廣泛應用到醫療、零售、製造等領域。

黃彥男說，數發部以算力池、資料、人才、行銷、資金5大政策工具推動AI發展，這5大策略也與總統賴清德提出的5大信賴產業相互呼應，盼於2030年將台灣建設為創新、包容、永續的智慧國家。

首先，在AI算力池方面，黃彥男說明，由於算力成本高昂，中小企業難以負擔，因此數發部提供免費資源提供業者申請，目前已吸引97家業者申請，其中64家企業獲選，成功產出88個AI模型與應用。

其次，在資料方面，黃彥男表示，已釋出超過5萬筆政府開放資料以支援AI訓練，同時也鼓勵私人企業共享資料，並推動個人化資料自主運用（MyData）計畫。

對於人才面向，黃彥男提及，AI人才包括能夠使用AI工具者、能夠開發AI模型者、開發新技術者等3類人才，數發部主要專注於第2類，並與業界合作培訓應用人才。至於行銷方面，黃彥男分享，數發部每年舉辦4至5場Demo Day，邀請AI、軟體公司與潛在客戶交流，促進雙方合作。

最後，在資金面向，黃彥男說，數發部與國發會合作設立新台幣百億（約3億美元規模）基金，藉此支持AI新創，協助他們取得資金。