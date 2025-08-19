富達：不確定因素限縮政策反應空間 對股市中立、加碼公債

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，美國貿易政策的下行風險雖然降低，但進口商搶在關稅實施前囤貨，可能掩蓋了更嚴重的經濟放緩風險，且貿易協定破局的可能性依然存在。關稅衝擊的不確定性仍在，可能壓縮聯準會（Fed）的反應空間。

整體而言，富達認為，新興市場比起成熟市場有更多布局機會。此時與其重押大盤上漲或下跌，不如審慎進行戰術性資產配置，更能掌握投資價值。就資產類別來看，富達對股市、信用債及現金都維持中立立場，加碼公債

富達對整體股市維持中立態度，但認為在特定區域與產業中，仍存在布局機會；對信用債的看法更趨審慎，公司債基本面仍強勁，但評價尚不足以彌補已經升高的總經風險；對現金持中立態度，並於機會浮現時彈性運用。

富達維持加碼公債，因為殖利率較高且停滯性通貨膨脹的風險較低，公債應可提供分散配置的效益與保障。富達持續看好當地貨幣新興市場債，有些市場的實質利率高，央行有足夠降息空間，殖利率曲線陡峭，頗具吸引力。

在貨幣方面，富達基於美元評價過高及美國政策仍有變數，可能導致去美元化，所以繼續減碼美元；維持加碼新興市場貨幣，因為美元走弱將有利於新興市場。

美國 公債 新興市場

