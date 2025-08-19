淨零轉型壓力增 觀光署：2026年起大型旅館強制碳盤查

為因應環境部公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，明訂旅館業單一場所年外購電力達1,000萬度以上者需進行碳排查，且預計在明年4月30日前需完成，交通部觀光署18日舉辦法規說明會，向國內業者說明，現場約莫有60家業者到場參加。

觀光署表示，環境部2025年3月4日發布「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」公告，明訂旅館業單一場所年外購電力達1,000萬度以上者，自2026年起須依據《溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法》及環境部服務業盤查作業指引，完成前一年度溫室氣體盤查及資料登錄作業。該署為協助旅宿業者及早因應，並銜接氣候與碳管理法規，提升產業永續經營能力。

為協助業者了解碳盤查工作，觀光署18日於集思台中新烏日會議中心舉辦「旅宿業溫室氣體擴大盤查法規說明會」，會中針對法規內容、實施期程、納管對象範圍，以及環境部服務業盤查作業指引等重點進行系統性解說，吸引國內多個公協會及旅宿業者踴躍參與，無法到場的業者亦透過線上進行參與及交流，展現業界對永續轉型與法規遵循的高度關注。

觀光署說明，符合納管條件的旅宿業者亦透過本次的說明會與交流，掌握法規原則與時程規範；至於用電量未達納管門檻的業者，也可提前充實法規資訊與永續相關知識，為未來做好準備。而溫室氣體盤查的目的除依法登錄外，亦透過定期檢視可發現營運中可改善與精進的環節。

觀光署指出，在全球邁向永續旅遊，淨零轉型趨勢下，各國陸續建置碳管理與資訊揭露制度，旅宿業作為低碳旅遊的核心點，若能及早導入碳盤查制度，經由數據蒐集、彙整及計算，不僅能檢視直接與間接的溫室氣體排放量、找到排放熱點與減量潛力，並可藉此掌握能源使用現況，汰換或改善耗能設備，達成節能省電效益，也能透過盤查作業提前建立管理基礎，善用碳數據進行營運優化，迎接低碳與永續發展的新時代。

至於是否有掌握目前國內有哪些業者將被納入此範圍，觀光署官員表示，由於規定是用電量達1,000萬度以上的旅宿業者就需要做碳盤查，可推估像是國內相對大型的旅宿業者應該都有納入在其中，不過大型業者也許也已上市櫃，此部分也已遵守金管會相關規定，該場說明會主要是針對剩餘的其他業者做說明。

根據先前環境部推估，推動擴大盤查對象預估增加約500家事業，業者可以先依2024年能源查核申報資料、車輛數或門市總數等初步判斷是否為潛在盤查對象，至於實際認定條件，將以應辦理盤查登錄年度之前一年能源使用情形、門市家數、車輛數或醫院評鑑結果據以認定。