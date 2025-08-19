海外主題 ETF 新兵熱度高 國防軍工、美股主題受青睞

受惠政策引導、產業趨勢帶動，海外主題型ETF今年以來績效亮眼，在股市展望正向之際創造超額報酬，包括國防軍工、AI電力等受寵，統計近期最受青睞主題型ETF十強，近一周投資人數再增加逾5,000人，反映投資人積極布局。

據集保結算所資料，近一周海外主題型ETF投資人數增加前十名中，逾半為近一年發行的新主題商品，包括元大航太防衛科技（00965）今年以來績效42.3%最為亮眼，8月15日當周投資人數增加2,207人，為主題型ETF第一；5月13日掛牌的新光美國電力基建，約三個月也上漲15.2%。

其他像是第一金太空衛星、國泰數位支付服務，今年以來也分別上漲22.5%、6.6%，表現優於追蹤Nasdaq 100指數的富邦NASDAQ。

法人指出，主題型ETF能否上漲，主要取決於科技成長與政策支持兩大趨勢，航太防衛產業搭上創新科技帶動國防裝備需求，且全球主要國家政策均支持發展，如美國對外政策轉型，進而影響各國提升國防自主力，積極擴張國防支出，可望持續推動相關概念股股價上漲。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。