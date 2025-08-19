美關稅衝擊 工具機名廠百德機械啟動無薪假 嘆降到15%又如何

美國關稅衝擊下，機械業和工具機產業是海嘯第一排。台中市有「工具機中的勞斯萊斯」稱謂的百德機械公司今也證實，因關稅衝擊、大環境不明確下，已啟動做四休三的無薪假，八、九兩個月實施，但希望員工從特休假先休。台中精機董事長黃明和也表示，中小型協力廠做四休三，或做三休四的情況很多。

百德機械是上櫃公司，以高端、精密且高價位的工具機產品聞名，蔡英文前總統任內還曾親自前往參訪。他們的產品銷歐洲和大陸各約占3、40%，銷美雖僅占5%，但董事長謝瑞木說影響仍很大，因為國內市場的客戶很多產品的終端市場是美國，因此他們連帶也受影響。

謝瑞木感嘆「工具機業真的很慘」即使關稅降到15%又怎麼樣，因為關稅和匯率都差日韓太多了。要是九月之後狀況仍然不好怎麼辦？他說，目前期待歐洲第四季或許因軍工產業興起，而有機會改變。

黃明和說，台中精機自己沒有放無薪假，但下游有幾百家協力廠，都是中小型企業，因為汽車等產業不好，因而連帶受影響，大都是做四休三，或做三休四。

不過，和大集團總裁沈國榮表示，面對美國對等關稅政策，和大已陸續和客戶談妥調漲產品售價；集團的高鋒工業公司銷往美國的產品比例很低。兩家公司受影響程度不大，目前營運正常，尚無做四休三規畫。

工具機溫控大廠哈伯精密董事長許文憲說，公司不休無薪假，坦然面對外在環境，有興趣在此行業待下來的員工，公司就好好培養，有人想進來公司也歡迎，公司正轉型朝AI伺服器和半導體產業設備的溫控進軍，謀求長期發展。