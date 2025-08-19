快訊

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

畢業即就業！台電獎學金招考70人 9月1日開放報名

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

大學與碩士生看過來！台電大學及研究所獎學金甄選今年招考12類科、共70個名額。錄取者最高可拿40萬元獎學金，畢業更可直接進台電工作。台電表示，甄選簡章已公布於甄選網站，將於9月1日開放網路報名、10月18日舉行甄選初試，歡迎各領域電力專才趕緊筆記報考時程。

台電說明，台電近年積極網羅電力領域新血，本次招考名額以「電網規劃分析與控制運轉」37名為大宗，另有「電驛」7名、「保健物理/放射化學」6名、「地熱資源探勘及規劃」5名、「網路資通訊安全」及「人工智慧技術應用」4名、「電力物聯網及配電大數據分析」2名，及「通訊工程」、「電力交易與產業經濟」、「數據決策管理」、「電力電子」、「高壓工程」各1名，總計70個名額，依類科開放大三至碩二學生報名。

台電進一步說明，今年度為擴大選才，除歷年固定招考之「保健物理/放射化學」、「電網規劃分析與控制運轉」及「電驛」類科開放大三、大四學生報考外；今年新招考之「地熱資源探勘及規劃」、「電力物聯網及配電大數據分析」及「通訊工程」類科亦開放大學部學生報名。

台電指出，每學期皆會評核學生學業成績，符合資格者，大學部學生每學期可領6萬元獎學金，在學期間最高可領24萬元；研究所碩士生每學期可領10萬元，最高可領40萬元，畢業後更可直接進台電工作，盼勉勵莘莘學子專心致志。

台電 獎學金

延伸閱讀

期貨商論壇／中興電期 題材多元

赴核三延役說明會！朱立倫：台灣電力7到11天存量 能源進不來就沒電

WSBL／女狀元丁芷容 期待扛洋將

台電配電設備故障 高雄苓雅區一度停電1077戶

相關新聞

美台對等關稅衝擊 製造業成無薪假重災區

美國對等關稅上路，對國內產業的衝擊浮現。勞動部昨天最新減班休息（無薪假）的統計，共有一九一家公司、三九三四人。至於受美國...

關稅海嘯第一排 工具機大廠做4休3

關稅海嘯第一排，工具機大廠瀧澤科技昨證實自本周五起，每周五「鼓勵員工集中排休」（做四休三），預計實施三個月，後續再依訂單...

台灣進第3波投資大浪！謝金河籲「化被動為主動」組投資美國台灣隊

台灣進入關鍵的第三波投資大浪。

美關稅衝擊 工具機名廠百德機械啟動無薪假 嘆降到15%又如何

美國關稅衝擊下，機械業和工具機產業是海嘯第一排。台中市有「工具機中的勞斯萊斯」稱謂的百德機械公司今也證實，因關稅衝擊、大...

9月降息預期升溫 三大債市維持淨流入

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國核心通膨升高，但商品價格漲幅溫和，使市場大幅提升9月降息預期，風險性資產也多數跟著水...

關稅無薪假暴增 圖解產業「91%危機」、哪些縣市最慘

美國對等關稅對國內產業衝擊浮現，勞動部18日最新減班休息（無薪假）統計，共3934人、191家公司；製造業無薪假3590人創今年新高、占整體無薪假人數的91%，而其中又以金屬機電工業為重災區，高達3290人、占製造業無薪假人數的91%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。