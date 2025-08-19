經濟部全力推動對中小企業金融支持 升級轉型及開拓市場

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

經濟部長郭智輝18日主持「出口菁英中小企業交流會」，針對美國對等關稅、新台幣匯率波動及海外布局策略深入交流。郭智輝表示，經濟部持續傾聽出口導向中小企業需求，透過精準政策與資源投入，協助業者強化韌性、拓展多元市場，讓「台灣製造」在全球舞台保持競爭優勢。

郭智輝表示，美國自今年4月宣布對我國加徵對等關稅後，經濟部即深入全國受影響產業第一線，與紡織、金屬、機械、塑橡膠、食品、汽車零組件、電子等出口導向產業密集座談，特別是中小企業面臨的挑戰與需求，期盼為政府談判團隊與美方磋商溝通，爭取更有利的稅率條件，確保我國產品在國際市場的競爭優勢。為此，經濟部提出多項應對措施，全力協助企業因應外部變局，提升經營韌性。

郭智輝強調，面對美方關稅措施，經濟部全力協助中小企業穩健經營，提出多項具體作法包括：一、於8月14日成立「美國達拉斯臺灣貿易投資中心」，為有意赴美布局廠商搭建橋樑，協助中小企業整合供應鏈及整體行銷，避免單打獨鬥。二、已結合研發法人建置85條AI試產線，透過示範與實作，協助中小企業推動數位轉型，讓AI技術實際落地應用。三、擬提高研發補助措施，支持中小企業升級轉型，並鼓勵跨足無人機、AI、軍工等新興產業，創造利基領域。四、強化拓銷活動及擴大國際展會展示規模，以增加我國產品能見度及優質形象。五、規劃在美設置產業園區，引導業者布局，分散並緩解關稅衝擊。

為因應美國對等關稅衝擊，經濟部提出的支持措施自8月7日起全面受理申請，包括加碼外銷貸款優惠保證60億元、加碼中小企業轉型貸款50億元、研發升級補助250億元，以及100億元海外市場拓展補助。針對匯率避險需求，中小企業信用保證基金額外提供同一企業6,000萬元避險交易保證額度，並於114年底前免收保證手續費，以減輕中小企業財務負擔，避免外銷利潤遭受匯率波動侵蝕。

經濟部表示，政府與業界同心協力，才能讓臺灣中小企業在國際競爭中持續領先。經濟部將持續強化與產業的即時溝通，提供精準且具彈性的支援，協助出口企業在全球市場翻轉挑戰、創造新機。歡迎各界電洽經濟部「馬上辦服務中心」。

