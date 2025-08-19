地方補助款預算如何解決？卓揆：追加預算就是解方

對於地方補助款爭議，行政院長卓榮泰19日指出，由於今年的中央總預算遭到立院刪減金額高達2,076億元，其中更包含要求行政院自行刪減636億元，這對行政院來講是高度的窒礙難行，因此，行政院也在上周提出，加預算案878多億元，如此不僅解了中央各部會在預算執行上的困難，也讓地方政府不會出現財政結構發生任何執行上的難處，這就是政院的解方。

卓榮泰今日出席「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢時接受媒體採訪時被問及，對於地方補助款是否有提出解方？

卓榮泰回應，中央政府跟地方政府應該是通力的合作，無論是在政務的推動，或者是在財務共同結構方面的合作也是一樣。那日前在行政院院會討論到相關議題的時候，也是跟地方的列席首長做了意見的交談。

卓榮泰說，在今年的中央政府總預算，一共被立法院刪除的金額高達2,076億元，其中的預算已經被刪減了1,439億元，立法院還要求行政院自行刪減636億元，這對行政院來講是高度的窒礙難行。所以在考量多項的原則跟方法底下，就酌減了地方的補助款，這樣不僅中央部會所受的衝擊減少一下，那麼也請地方共體時艱。

不過，卓榮泰也說，中央各部會與地方政府都因為這樣子，產生了財政上困窘的情形。因此行政院已經在上週提出了今年度的中央政府總預算的追加預算案，878多億元，那麼其中也把被要求自行刪除的636億元涵蓋在裡面，懇請立法院能夠支持這一項追加預算。如此一來，不僅解了中央各部會在預算執行上的困難，同時中央也會如實的、全數的讓地方政府不會因為這樣的困難，而對於地方的財政結構發生任何執行上的難處，這就是政院的解方。