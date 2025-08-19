快訊

變態夫逼玩「蒙面換妻」遊戲 新竹女批噁心訴請休夫獲賠償

上午9時26分花蓮近海規模4.9地震 最大震度4級

台日簽備忘錄：避免大陸間諜趁台灣有事混進日本 事前審查入境外國人

823核三公投 卓榮泰表態：遵守「兩必須、三原則」

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

本周六舉行823核三重啟公投，日前賴清德總統表態，會去投不同意票。對此，行政院長卓榮泰19日受訪時表示，他會遵照賴總統提及的兩個必須跟三大原則，他也更相信科學的根據。

有關823公投，卓榮泰表示，選舉、罷免、公投，都是憲法賦予人民，重要而且很珍貴的法律權利。他珍惜每一次投票的行為，可以表示他個人的意見，也可以跟全國人民共同展現人民的意志。

卓榮泰指出，在核能議題上，核安會已經啟動了必須的程序，會訂定一個安全檢查的程序。之後，台電會依照這樣的程序，來啟動整個安檢的漫長程序。這是賴總統所說的兩個必須，然後還要有三個原則，就是核安以及核廢料的處理，以及全民高度的共識。

卓榮泰說，在這個情況之下，他會遵照這樣的兩個必須跟三大原則。公投是一個投票的行為，他珍惜並尊重投票的結果，他也更相信科學的根據。

罷免

延伸閱讀

賴總統號召823公投投不同意 卓榮泰：珍惜每次投票並尊重結果

蔣萬安籲童子賢組閣…卓榮泰酸言行脫離市政：不要急 慢慢學

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

相關新聞

賴總統號召823公投投不同意 卓榮泰：珍惜每次投票並尊重結果

兼任民進黨主席的總統賴清德喊出，核三重啟公投他將去投票，請大家一起投下「不同意票」。行政院長卓榮泰被問及是否會去投票，他...

羅明才罷免案同意票門檻7萬4913票 公投案新北350萬人具投票權

新北大新店選區立委羅明才罷免案8月23日登場，選委會今公布選舉人數29萬9652人，罷免同意票門檻是7萬4913票，且要...

823罷免戰 上演台中市長前哨戰

八二三罷免投票逼近，國民黨立法院副院長江啟臣昨與志工站路口，高舉「不同意罷免」字卡。民進黨立委何欣純則率多名綠營議員車隊...

823罷免投票 盧秀燕：投不同意票讓賴總統清醒「救國家」

台中市第二選區立委顏寬恒今晚回守沙鹿，舉辦「守護民主反惡罷」的團結之夜。市長盧秀燕定調，罷免投票不只是顏寬恒的事，還是一...

影／韓國瑜陪同羅明才掃街拜票 823投不同意罷免

823罷免投票即將登場，立法院長韓國瑜下午前往新店陪同陪立委羅明才掃街拜票做最後衝刺，呼籲選民823投下不同意罷免選票。

韓國瑜陪羅明才新店車掃 籲集中選票「投不同意」

823罷免投票進入最後倒數，新北市立委羅明才今由立法院長韓國瑜陪同，從羅明才服務處出發展開車隊掃街造勢。沿途支持者揮手高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。