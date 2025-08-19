823核三公投 卓榮泰表態：遵守「兩必須、三原則」
本周六舉行823核三重啟公投，日前賴清德總統表態，會去投不同意票。對此，行政院長卓榮泰19日受訪時表示，他會遵照賴總統提及的兩個必須跟三大原則，他也更相信科學的根據。
有關823公投，卓榮泰表示，選舉、罷免、公投，都是憲法賦予人民，重要而且很珍貴的法律權利。他珍惜每一次投票的行為，可以表示他個人的意見，也可以跟全國人民共同展現人民的意志。
卓榮泰指出，在核能議題上，核安會已經啟動了必須的程序，會訂定一個安全檢查的程序。之後，台電會依照這樣的程序，來啟動整個安檢的漫長程序。這是賴總統所說的兩個必須，然後還要有三個原則，就是核安以及核廢料的處理，以及全民高度的共識。
卓榮泰說，在這個情況之下，他會遵照這樣的兩個必須跟三大原則。公投是一個投票的行為，他珍惜並尊重投票的結果，他也更相信科學的根據。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言