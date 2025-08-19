823核三公投 卓榮泰表態：遵守「兩必須、三原則」

本周六舉行823核三重啟公投，日前賴清德總統表態，會去投不同意票。對此，行政院長卓榮泰19日受訪時表示，他會遵照賴總統提及的兩個必須跟三大原則，他也更相信科學的根據。

有關823公投，卓榮泰表示，選舉、罷免、公投，都是憲法賦予人民，重要而且很珍貴的法律權利。他珍惜每一次投票的行為，可以表示他個人的意見，也可以跟全國人民共同展現人民的意志。

卓榮泰指出，在核能議題上，核安會已經啟動了必須的程序，會訂定一個安全檢查的程序。之後，台電會依照這樣的程序，來啟動整個安檢的漫長程序。這是賴總統所說的兩個必須，然後還要有三個原則，就是核安以及核廢料的處理，以及全民高度的共識。

卓榮泰說，在這個情況之下，他會遵照這樣的兩個必須跟三大原則。公投是一個投票的行為，他珍惜並尊重投票的結果，他也更相信科學的根據。

商品推薦