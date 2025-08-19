基礎建設類股展韌性 長線核心具兩大利多

2025年以來全球股市表現亮眼，當中的基礎建設與公用事業類股更是異軍突起，年初以來的表現更勝整體全球股票。野村基礎建設大未來基金經理人高君逸表示，今年來基礎建設基金表現穩健，主要來自兩大利多。

利多包含：

1.美國四大雲端服務供應商（CSP）大幅增加資本支出建構AI，資料中心成長與需求大幅增加，在AI前景加持下，估值合理的基礎建設板塊持續吸引資金流入

2.基礎建設相關類股由於對經濟敏感性較低及在地化特性，通常在地緣政治不確定性升溫及經濟動能趨緩的時期表現相對具有韌性。隨著各國提升產品自製及供應鏈移轉下，可能導致對於基礎建設的投資增加，而非減少。

展望後市，高君逸看好AI產業發展及川普美國製造政策，美國企業回流或外資前往美國設廠趨勢下，公用事業，涵蓋電力及電網，帶來的商機及成長性較為明確；其次，由於關稅可能將使得再生能源成本上升，美國一些中小型天然氣公用事業商有可能因此受惠。另外，大多數的能源中游產業均具有強大的通膨保護機制，在通膨環境下仍足以對抗需求量下降的風險。

高君逸表示，Reits、基礎建設類股與一般全球型股票的相關性偏低，且目前又具備這些多項潛在優勢，在全球地緣政治與貿易政策不確定性仍可能持續存在的環境下，相關的基金產品適合做為長期股票核心配置。