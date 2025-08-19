快訊

上午9時26分花蓮近海規模4.9地震 最大震度4級

台日簽備忘錄：避免大陸間諜趁台灣有事混進日本 事前審查入境外國人

台股開盤續昨日漲勢小漲11點 台積電開平盤

與盧秀燕因地方補助起爭執 卓榮泰：請立院支持最佳總預算案

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

行政院會上周傳出，院長卓榮泰與台中市長盧秀燕因地方補助款起爭執。對此，卓榮泰19日受訪時表示，今年中央政府總預算，立法院要求行政院自行刪減636億元，政院窒礙難行，只好刪減地方補助款。政院上周已提出今年總預算的最佳預算案，盼立院支持，才不會讓地方財政結構產生難處。

卓榮泰表示，中央政府跟地方政府應該是通力合作，無論是在政務的推動，或是在財務共同結構方面的合作也是一樣。日前在行政院會討論到相關議題的時候，他跟地方列席首長做了意見的交談。

卓榮泰指出，今年中央政府總預算，一共被立法院刪除的金額高達2,076億元。其中，一般性的所有預算被刪減了1,439億元，立法院要求行政院自行刪減636億元。這對行政院來講，是高度的窒礙難行，所以政院在考量多項原則跟方法之下，就著減了地方的補助款。

卓榮泰說，這樣不僅中央部會所受的衝擊可以減少，也請地方共體時艱。但他們知道，中央各部會與地方政府都因為這樣子，產生了財政上困窘的情形。

卓榮泰表示，因此，政院已經在上周提出了今年度中央政府總預算的最佳預算案，878億元多，其中也把被要求自行刪除的636億元涵蓋在裡面。懇請立法院能夠支持這一項最佳預算，如此就能解套中央各部會在預算執行上的困難。

卓榮泰也說，他們也會如實、全數，讓地方政府不會因為這樣的困難，而對地方的財政結構發生任何執行上的難處，這就是政院的解方。

卓榮泰 立法院 地方政府

延伸閱讀

蔣萬安籲童子賢組閣…卓榮泰酸言行脫離市政：不要急 慢慢學

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

國1苗縣造橋交流道今動土 卓榮泰：這是台灣區域發展具體實踐

小幅改組難交代 趙少康：內閣總辭才能為大罷免大鬧事負責

相關新聞

美台對等關稅衝擊 製造業成無薪假重災區

美國對等關稅上路，對國內產業的衝擊浮現。勞動部昨天最新減班休息（無薪假）的統計，共有一九一家公司、三九三四人。至於受美國...

關稅海嘯第一排 工具機大廠做4休3

關稅海嘯第一排，工具機大廠瀧澤科技昨證實自本周五起，每周五「鼓勵員工集中排休」（做四休三），預計實施三個月，後續再依訂單...

台灣進第3波投資大浪！謝金河籲「化被動為主動」組投資美國台灣隊

台灣進入關鍵的第三波投資大浪。

9月降息預期升溫 三大債市維持淨流入

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國核心通膨升高，但商品價格漲幅溫和，使市場大幅提升9月降息預期，風險性資產也多數跟著水...

關稅無薪假暴增 圖解產業「91%危機」、哪些縣市最慘

美國對等關稅對國內產業衝擊浮現，勞動部18日最新減班休息（無薪假）統計，共3934人、191家公司；製造業無薪假3590人創今年新高、占整體無薪假人數的91%，而其中又以金屬機電工業為重災區，高達3290人、占製造業無薪假人數的91%。

關稅衝擊…2,388人放無薪假 製造業減班休息攀今年來新高

勞動部昨（18）日公布實施減班休息（俗稱無薪假）公司共191家、3,934人，其中因受到美國關稅政策影響而實施者共73家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。