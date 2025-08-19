與盧秀燕因地方補助起爭執 卓榮泰：請立院支持最佳總預算案

行政院會上周傳出，院長卓榮泰與台中市長盧秀燕因地方補助款起爭執。對此，卓榮泰19日受訪時表示，今年中央政府總預算，立法院要求行政院自行刪減636億元，政院窒礙難行，只好刪減地方補助款。政院上周已提出今年總預算的最佳預算案，盼立院支持，才不會讓地方財政結構產生難處。

卓榮泰表示，中央政府跟地方政府應該是通力合作，無論是在政務的推動，或是在財務共同結構方面的合作也是一樣。日前在行政院會討論到相關議題的時候，他跟地方列席首長做了意見的交談。

卓榮泰指出，今年中央政府總預算，一共被立法院刪除的金額高達2,076億元。其中，一般性的所有預算被刪減了1,439億元，立法院要求行政院自行刪減636億元。這對行政院來講，是高度的窒礙難行，所以政院在考量多項原則跟方法之下，就著減了地方的補助款。

卓榮泰說，這樣不僅中央部會所受的衝擊可以減少，也請地方共體時艱。但他們知道，中央各部會與地方政府都因為這樣子，產生了財政上困窘的情形。

卓榮泰表示，因此，政院已經在上周提出了今年度中央政府總預算的最佳預算案，878億元多，其中也把被要求自行刪除的636億元涵蓋在裡面。懇請立法院能夠支持這一項最佳預算，如此就能解套中央各部會在預算執行上的困難。

卓榮泰也說，他們也會如實、全數，讓地方政府不會因為這樣的困難，而對地方的財政結構發生任何執行上的難處，這就是政院的解方。