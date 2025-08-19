快訊

上午9時26分花蓮近海規模4.9地震 最大震度4級

台日簽備忘錄：避免大陸間諜趁台灣有事混進日本 事前審查入境外國人

台股開盤續昨日漲勢小漲11點 台積電開平盤

9月降息預期升溫 三大債市維持淨流入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。債券基金資金流向
債券基金資金流向。債券基金資金流向

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國核心通膨升高，但商品價格漲幅溫和，使市場大幅提升9月降息預期，風險性資產也多數跟著水漲船高，10年期公債殖利率區間震盪，債市漲幅主要集中在風險性債券。

在經濟數據部分，安聯投信表示，服務價格上漲推動美國7月核心CPI創年初以來最大環比升幅，但商品價格漲幅相對溫和，使市場對聯準會9月降息機率大幅上升至九成，財長貝森特暗示聯準會應對下月降息兩碼持開放態度。

安聯投信表示，降息預期大幅走揚，風險債表現回升。根據利率期貨顯示，市場幾乎篤定聯準會9月會議將降息一碼以上。美國財長貝森特認為聯準會應從9月降息兩碼開始，累計至少降息六碼。

降息預期與弱勢美元使美股標普500指數再創新高，MSCI新興市場指數升至2021年以來最高水平，風險性債券也同步走揚。股債波動壓低，新興貨幣無明顯變動。投資級債小漲，資金流入仍在高位。

展望後市，安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，受到貿易關稅的進展、部分優異的企業財報以及AI投資熱情持續的支撐，投資人樂觀看待，有利美國股票部位與新興亞洲股市表現；其中台灣、中國強勁表現，特別是台灣受惠於AI熱潮；另外，考量美元走強及印度和巴西等主要新興市場因貿易關稅風險而表現不佳，降低部分新興市場主權債。總而言之，關稅貿易談判進入尾聲、第2季企業財報穩健，市場風險情緒回升，為全球股票與信用資產的持續走升創造有利條件。

在債市策略上，陳信逢表示，勞動市場出現鬆動訊號且川普企圖用新任FED主席接任人選來影響市場降息，短端利率出現下跌，反映部分降息預期，但長端利率下跌有限。另一方面，景氣衰退疑慮減緩，市場追逐風險資產，信用利差已反轉緊縮，收益率仍具吸引力，建議維持一定比重配置。

降息 美國 聯準會

延伸閱讀

避開關稅最糟情境+Fed降息預期…全球股市衝高 兩大催化劑

三大名師唱多 台股衝關25K

台幣探三月低點 收30.056元 成交額收斂至12億美元

鮑爾22日演講 市場押注放鴿

相關新聞

美台對等關稅衝擊 製造業成無薪假重災區

美國對等關稅上路，對國內產業的衝擊浮現。勞動部昨天最新減班休息（無薪假）的統計，共有一九一家公司、三九三四人。至於受美國...

關稅海嘯第一排 工具機大廠做4休3

關稅海嘯第一排，工具機大廠瀧澤科技昨證實自本周五起，每周五「鼓勵員工集中排休」（做四休三），預計實施三個月，後續再依訂單...

台灣進第3波投資大浪！謝金河籲「化被動為主動」組投資美國台灣隊

台灣進入關鍵的第三波投資大浪。

9月降息預期升溫 三大債市維持淨流入

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國核心通膨升高，但商品價格漲幅溫和，使市場大幅提升9月降息預期，風險性資產也多數跟著水...

關稅無薪假暴增 圖解產業「91%危機」、哪些縣市最慘

美國對等關稅對國內產業衝擊浮現，勞動部18日最新減班休息（無薪假）統計，共3934人、191家公司；製造業無薪假3590人創今年新高、占整體無薪假人數的91%，而其中又以金屬機電工業為重災區，高達3290人、占製造業無薪假人數的91%。

關稅衝擊…2,388人放無薪假 製造業減班休息攀今年來新高

勞動部昨（18）日公布實施減班休息（俗稱無薪假）公司共191家、3,934人，其中因受到美國關稅政策影響而實施者共73家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。