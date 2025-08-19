9月降息預期升溫 三大債市維持淨流入

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國核心通膨升高，但商品價格漲幅溫和，使市場大幅提升9月降息預期，風險性資產也多數跟著水漲船高，10年期公債殖利率區間震盪，債市漲幅主要集中在風險性債券。

在經濟數據部分，安聯投信表示，服務價格上漲推動美國7月核心CPI創年初以來最大環比升幅，但商品價格漲幅相對溫和，使市場對聯準會9月降息機率大幅上升至九成，財長貝森特暗示聯準會應對下月降息兩碼持開放態度。

安聯投信表示，降息預期大幅走揚，風險債表現回升。根據利率期貨顯示，市場幾乎篤定聯準會9月會議將降息一碼以上。美國財長貝森特認為聯準會應從9月降息兩碼開始，累計至少降息六碼。

降息預期與弱勢美元使美股標普500指數再創新高，MSCI新興市場指數升至2021年以來最高水平，風險性債券也同步走揚。股債波動壓低，新興貨幣無明顯變動。投資級債小漲，資金流入仍在高位。

展望後市，安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，受到貿易關稅的進展、部分優異的企業財報以及AI投資熱情持續的支撐，投資人樂觀看待，有利美國股票部位與新興亞洲股市表現；其中台灣、中國強勁表現，特別是台灣受惠於AI熱潮；另外，考量美元走強及印度和巴西等主要新興市場因貿易關稅風險而表現不佳，降低部分新興市場主權債。總而言之，關稅貿易談判進入尾聲、第2季企業財報穩健，市場風險情緒回升，為全球股票與信用資產的持續走升創造有利條件。

在債市策略上，陳信逢表示，勞動市場出現鬆動訊號且川普企圖用新任FED主席接任人選來影響市場降息，短端利率出現下跌，反映部分降息預期，但長端利率下跌有限。另一方面，景氣衰退疑慮減緩，市場追逐風險資產，信用利差已反轉緊縮，收益率仍具吸引力，建議維持一定比重配置。