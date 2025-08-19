「不會拖太久」 邢泰釗：加速偵辦台積洩密案

台積電二奈米洩密案正由台灣高等檢察署偵辦，檢察總長邢泰釗表示，基於偵查不公開，他不便針對此案做任何評論，不過任何涉及國家安全重要技術，若證據明確，會要求檢調及司法部門加速辦案。他說，檢方已鎖定並拘提三名工程師，「相信後續進展不會拖太久」。

邢泰釗昨出席新竹地檢署等單位共同舉辦「造山者—世紀的賭注」紀錄片特映暨座談會，他受訪時說，違反營業祕密案件從提出到最後定案，通常得耗時長達半年，主因檢察機關對國安案件的偵查沒有系統性訓練。

他表示，營業祕密與國家安全息息相關，自一一一年到今年六月，我國營業祕密法不起訴處分比率高達百分之七十，關鍵在於廠商蒐證資料不夠充分；不過，在三成的起訴案件中，約百分之六十八點七判決有罪。