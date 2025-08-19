聽新聞
打炒房發酵？又有建商倒閉 商仲業憂骨牌效應

聯合報／ 記者林勁傑朱曼寧／台北報導

政府打炒房效應發酵，又傳出台南一家建商撐到交屋完畢後宣布倒閉。公股銀行針對房市較危險警戒區，包括原台南縣區、高雄縣區、台中海線，尤其是對台南、高雄縣區這兩年忽然大漲百分之五十以上的案件最保守。

近期市場傳出台南在地建商「慶群開發」向社區主委發出的公告文指出，公司資金已面臨「前無進帳、後無支援」的斷鏈狀態，終於撐到最後一戶交屋後被迫必須辦理停業。而除了台南建商爆出財務危機外，前陣子台中知名海線建商同樣遭遇資金周轉困難，暫停所有工程施工，更早之前，陸續也有嘉義、花蓮、桃園、台北等中小建商爆出資金斷鏈危機。

面對房市呈反轉跡象，公股銀高層盤點，未來最容易出現問題的區域包括縣市合併前的台南縣區、台中海線，以及原高雄市以外的高雄縣區推案。此外，對於未來供給量大的重劃區也特別警戒，如新北市新莊區的塭仔圳重劃區總面積四百公頃，因建商重劃分回的土地面積大，公股銀也設定承作土建融不超過一定比率，避免風險集中。公股銀高層觀察，新莊就如同過去淡水重劃區，尤其重劃區土地容積率又高，建商一定會蓋大樓導致量體相當大，而淡水早就劃定為警戒區。

公股銀高層表示，如果建商都買在量體大的重劃區，就會管制承做土建融比率上限，如果重劃地點又很差，除限量以外還會限定某些產品才承做；例如曾對竹南重劃區管制建商蓋透天厝才做，蓋大樓不敢做，即考量當時市場不會接受大樓產品。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，目前不僅政策未鬆綁，今年房市還面臨史上最大交屋潮，銀行房貸緊縮，交屋時程拉長，中小型建商正面臨本世紀最嚴峻的結構性經營困境，而以案養案的建商更可能會產生系統性風暴。過去中南部房價漲幅過快，短期利多尚未實現，導致今年也衰退最為嚴重，愈來愈多等著交屋的買方面臨斷頭厄運，未來需要格外注意是否造成區域產生骨牌效應。

打炒房 容積率

