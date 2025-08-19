關稅衝擊…2,388人放無薪假 製造業減班休息攀今年來新高

勞動部昨（18）日公布實施減班休息（俗稱無薪假）公司共191家、3,934人，其中因受到美國關稅政策影響而實施者共73家、2,388人，較8月初統計增加653人，突破2,000人大關。

這也是美國宣布台灣暫時性關稅疊加20%後首次公布無薪假數據，仍集中在製造業，共146家製造業、3,590人減班休息，製造業無薪假人數是今年來新高。

勞動部上一期（8月1日）公布整體無薪假實施家數為190家、3,441人，昨日公布最新統計，整體增加一家、人數增493人；上一期公布製造業無薪假142家、3,094人，昨日公布增加四家、人數增496人。

若單獨計算受美國關稅政策衝擊而放無薪假者，上一期共66家、1,735人，昨日最新統計則顯示，有73家、2,388人因美國關稅而減班休息，增加七家、大增653人。

勞動部先前曾評估，約有4.2萬勞工受到美國關稅海嘯衝擊，其中包含無薪假、失業、減薪等。觀察4月美國宣布對等關稅政策以來，因此而放無薪假勞工人數在6月中超過千人，昨日最新統計則已超過2,000名勞工，未來勞動市場變化值得觀察。

勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，實施無薪假多以製造業為主，其中最多集中在金屬機電工業，主因這一期通報案件當中，首次通報人數較多。美國關稅實施以後，對於各行各業多少都有衝擊。

行政院日前表示，政府分析美國關稅對就業市場衝擊，包含各種衝擊樣態，不希望潛在衝擊發展成失業，勞動部已提出各項支持措施，保障勞工權益。

另觀察失業率指標，主計總處7月底公布6月失業率為3.36%，月增0.06個百分點，終止連二月下滑。主計總處本周五將公布7月失業率，但是否會反映出關稅衝擊仍待觀察。

勞動部強調，企業實施減班休息，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資，勞、健保也必須為勞工投保。