關稅衝擊 金屬機電工業淪無薪假重災區

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

美國關稅政策衝擊下，傳產業者成重災區。觀察製造業實施無薪假情形，金屬機電工業共120家、3,290人實施減班休息，占整體製造業無薪假的九成一。

勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，最新一期統計中，有一家屬於其他運輸工具、零件製造業，通報了412人實施減班休息。這家業者主要做汽機車車燈，是首次通報。

黃琦雅表示，這家公司主要因產品以外銷美國為主，因為訂單減少而實施減班休息。另外有一家也屬於其他運輸工具、零件製造業，業者通報實施減班休息人數為88人，亦因訂單減少而實施無薪假。

不過黃琦雅也表示，金屬機電工業當中，也有業者提早終止無薪假，比如有一家機械設備製造業，業者原通報167人，原本預計實施至9月底，但公司表達，因陸續接獲訂單，因此提前終止實施無薪假。

另外也有一家屬於基本金屬製造業，業者原通報138人，後續也是因為公司表達訂單慢慢回穩，因此提前終止實施無薪假。因此整體勞動市場來看，各業者訂單狀況不一，仍待持續觀察。

根據勞動部統計，目前製造業共146家、3,590人實施無薪假，其中金屬機電工業共120家、3,290人；資訊電子工業共12家、120人；化學工業五家、29人；民生工業九家、151人。其他行業以批發零售業有35家、316人實施無薪假較多。

