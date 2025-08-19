關稅問題下 也有大廠老神在在

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

工具機廠在關稅問題下，雖有人做四休三，但也有大廠老神在在。上銀（2049）、和大等都表示，目前美國關稅問題與客戶共同解決，休假情況正常；和大甚至表示，美國關稅已由客戶承擔，正積極接單趕工，沒時間休假。

台灣機械公會理事長莊大立表示，目前工具機廠商做四休三的情況愈來愈多，在對等關稅、新台幣匯率升值衝擊下，台灣工具機廠接單普遍趨緩，市場觀望氣氛濃厚，他預期如果情況無法獲得改善，廠商下一波勢必得採取精簡人力的措施。

和大集團總裁沈國榮表示，面對美國對等關稅政策，和大已陸續和客戶談妥調漲產品售價；高鋒銷往美國的產品比例很低。整體來看，兩家公司受影響程度不大，目前營運正常，尚無規劃做四休三。

此外工具機與機械族群近期積極投入無人機、機器人等領域，部分績優廠家指出，訂單需求更勝以往，目前沒有做四休三的問題。

業內指出，兼具軟硬整合實力，台灣可望成為全球機器人製造基地，台灣供應鏈業者包括和大、邦泰、上銀、盟立、新代、富田等大廠近期陸續獲國際級大廠邀請加入團隊，打造AI機器人製造大聯盟，都積極搶單。

國際大廠積極尋求製造夥伴，機器人零組件中的行星減速機、諧波減速機等，用作關節、軸部關鍵零組件，傳由和大集團獨家合作。

