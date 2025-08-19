關稅海嘯 工具機廠周休三日 瀧澤科鼓勵員工每周五集中排休

關稅海嘯第一排，工具機大廠瀧澤科技（6609）昨（18）日證實自本周五起，每周五「鼓勵員工集中排休」（做四休三），預計實施三個月，後續再依訂單狀況做調整。公司強調，此舉並非無薪假，而是「為養精蓄銳、秣馬厲兵，為將來景氣回升做準備」。

美國對台灣課徵「20%+N」的高額關稅，目前仍在持續談判中，加上台幣升值對出口不利，雙重壓力下，製造業受到衝擊，近期陸續傳出無薪假與裁員風暴。

勞動部昨日公布最新無薪假統計，共有近4,000人實施減班休息，高達91%集中在製造業，半個月內淨增加近500人。受到美國關稅衝擊的人數達2,388人，較8月初統計增加653人。

據了解，工具機業「做四休三」從川普掀起全球關稅戰之後就逐步發酵，現在已成為業內「不能說的秘密」，因為多數是未上市的廠家，相關資訊揭露較慢，而瀧澤科是掛牌公司，消息一出就受到矚目。

瀧澤科昨日證實，面對全球經濟波動與匯率變化的挑戰，深耕台灣在地市場長達52年的瀧澤科技，宣布啟動「營運效能優化專案」，旨在透過智慧化管理與人力資源的精準配置，鞏固企業競爭力，邁向永續發展。

此專案重點措施之一，是推動「員工特休集中管理計畫」。公司考量到部分同仁因業務繁忙而無法充分利用特休假，為確保同仁能獲得完整的休息與充電，且讓生產工作能順暢及管理，公司鼓勵並統一安排部份員工於8月22日起每周五集中排休，預計實施三個月。

瀧澤科表示，此舉不僅能讓員工獲得更完善的休假保障，也能讓公司在管理上更具彈性，進而提升整體營運效能。

瀧澤科昨日回應，公司深信，員工是公司最重要的資產。此項計畫是該公司在瞬息萬變的商業環境中，為確保企業體質更強健、為員工創造更優質工作環境的積極作為。未來，該公司將持續致力於優化管理，以卓越服務與產品，回饋廣大消費者與客戶。

據了解，瀧澤科成立於1971年，主要從事研發、製造車床及PCB鑽孔機，為受關稅衝擊最重的工具機產業之一。瀧澤科Q2本業獲利提升至0.29億元，但因台幣第2季強升，認列匯損，單季稅後淨損0.72億元，每股虧損0.99元，上半年每股虧損0.74元。



