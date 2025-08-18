快訊

桃園龍潭發展AI算力科技重鎮 龍科三期擴建89+5公頃明年提報

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍科三期擴建面積敲定89公頃，部分地主爭取納入新增5公頃土地，預計明年報行政院核定。記者曾增勳／攝影
龍科三期擴建面積敲定89公頃，部分地主爭取納入新增5公頃土地，預計明年報行政院核定。記者曾增勳／攝影

桃園市龍潭科技三期園區擴建「89+5」公頃，預計今年底前辦公聽會，明年第1季報行政院核定，近來還有AI算力大廠想到龍潭投資設點，市府有意將龍潭朝AI算力中心、科技重鎮發展，民代、地方多樂見其成，也呼籲市府重新檢討都市計畫、做好配套。

龍科三期擴建計畫由新竹科學園區管理局推動，原本敲定龍科三期擴建面積89.6公頃，已完成2次公聽會說明，獲多數地主民意支持；不過位於龍科二、三期周邊部分家族老宅、土地所有人後續表達納入龍科三期擴建意願，面積約5公頃，竹科管理局原訂今年底報行政院核定，因此延後。

竹科管理局指出，龍科三期擴建89+5公頃，還須確認地主納入及科技廠進駐意願，台積電是否進駐由業者自行評估，預計年底前至少辦1場公聽會，若順利將在明年第1季提報院核定；桃市府地政局長蔡金鐘說，市府將配合科管局辦公聽會，待政院核定後，市府展開查估地價等徵收作業。

針對龍潭未來的產業發展願景，地方多樂觀其成，龍科三期擴建計畫範圍的八德里長葉來旺說，只要里民沒意見，他就沒意見，基於里民就業、就學方便，希望政府推動更多地方建設，帶動發展。

民進黨市議員張肇良說，除了希望請政府加快擴建作業，也盼市府重視龍潭近50年來都沒有新的都市計畫或擴大等計畫，市區至今公設不足、交通混亂，急需檢討，未來發展科技產業重鎮可期。

國民黨市議員徐玉樹也認為，因應未來銜接桃竹苗大矽谷計畫，市府要事先做好居民安置、學校規畫，必須檢討規畫擴大龍潭都市計畫，還有評估設置捷運支線到龍科，打造龍潭科技重鎮。

桃市府經發局長張誠說，龍潭有算力大廠需求，龍科三期擴建也將迎來科技產業大廠，市府希望結合中科院、龍潭平鎮工業區，打造龍潭成為高科技廊帶重鎮，未來龍科三期擴建也涵蓋學校、社區、道路公設等興建，提前部署做好配套。

龍科三期擴建面積敲定89公頃，部分地主爭取納入新增5公頃土地，預計明年報行政院核定。圖／取自竹科管理局
龍科三期擴建面積敲定89公頃，部分地主爭取納入新增5公頃土地，預計明年報行政院核定。圖／取自竹科管理局

龍科 竹科 都市計畫

