災後養蚵產業重創 立委爭取2個月內輔導蚵農合法化

台南養蚵產業受丹娜絲颱風衝擊，剖蚵工寮毀損嚴重。立委陳亭妃18日邀集農業部漁業署、台南市農業局、台南市漁會總幹事陳崇德及三光里長侯進枝召開「剖蚵工寮重建及場域改善會勘」，針對養蚵產業的法制與重建需求提出三大結論。

陳亭妃指出，養蚵業的相關建物與住家大多未明確切分，導致法規上工寮與作業場域長年處於灰色地帶，也就難以合法申請補助與規劃改善。她要求農業部兩個月內完成修法研議，將養蚵業列入容許範圍，並協助在地牡蠣產業持續升級與改善。

其次，針對此次丹娜絲颱風災情，陳亭妃要求市府農業局積極協助個案申請，並在審核過程中「從寬從簡」，以減少行政負擔，讓蚵農能及時獲得補助與支持，減輕民眾生計負擔。

陳亭妃指出，立法院已通過特別條例，她希望協助蚵農部分可以比照莫拉克颱風特別條例，讓重建可以依照現況做補助，也才能有效改善產業基礎，以保障養蚵戶的長遠發展。

陳亭妃強調，養蚵業有它的歷史脈絡，法規應該要能夠調整，給予養蚵業及相關建物在法規當中的容許，蚵農才能被輔導往合法的方向前進，爾後就能依法領取補助或是接受政府的專案輔導，她也會持續追蹤農業部的修法進度。