經部行動服務擴大駐點 受災製造業設備補助最高20萬

為協助颱風丹娜絲受災企業加速復原，經濟部今天表示，行動服務團將擴大駐點與巡迴服務範圍。針對受災店家招牌、鐵捲門等生財器具毀損，提供新台幣1萬元現金援助，並提供製造業災後復原設備調校補助，每家最高20萬元。

經濟部中小及新創企業署透過新聞稿表示，目前經濟部「馬上辦服務中心」已迅速核發59份受災證明，並為103家中小企業提供現場關懷諮詢及融資協處服務。至8月底，服務團將擴大駐點與巡迴服務範圍，9月分也將持續服務，提供受災證明申請、災害復舊貸款與融資諮詢、稅務減免諮詢等服務。

經濟部已在11日成立行動服務團，中企署表示，上午固定於台南市佳里區公所專櫃服務，下午巡迴各區服務，上週已提供在地25家中小企業貸款諮詢及開立受災證明，至8月底，巡迴服務將前往善化、永康、新市、學甲、北門、後壁、新營、柳營、六甲及下營等行政區。

中企署表示，目前多數受災企業關切店家援助、設備汰換補助，以及災害復工貸款申請，對於文件準備不齊或資金需求急迫的業者，行動服務團主動協助整理資料、並由財務顧問陪同與銀行全力協調，確保補助與融資及時到位。

其中，為協助小規模受災店家儘速恢復營運，經濟部推出「受災店家、攤 （鋪） 商援助方案」，針對招牌、鐵捲門、攤台、展示架等生財器具毀損，每家提供新台幣1萬元的現金援助，凡位於行政院公告災區，並具稅籍登記或列管的傳統市場、夜市攤商，皆可申請。

台南市政府已於11日起受理申請，店家的受理窗口為經濟發展局，市場及夜市的受理窗口為市場處，嘉義市、嘉義縣及高雄市的窗口將由縣市政府儘速公告安排。

此外，為強化災區製造業的復工能力，經濟部亦提供「製造業災後復原設備調校補助」措施，針對機器設備修復、調校及生產場域設施修繕，每家最高補助20萬元。中企署表示，補助範圍從寬認定，包括機械設備、鐵捲門、屋頂、貨梯等結構設施皆可納入補助，以協助企業快速修復重啟營運。