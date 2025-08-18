超額儲蓄明年衝破5兆 主計總處揭：投資趕不上出超

主計總處最新預估，2025年超額儲蓄回升至4.79兆，明 (2026) 年更將一舉突破5兆元大關，達5.1兆元，反映出閒置資金仍多，投資動能不夠強，為經濟發展添隱憂。主計總處官員說明，其實投資動能不算弱、也蠻強的，只是趕不上出口成長的幅度。

根據主計總處最新資料顯示，今年超額儲蓄提升至4.79兆，比5月底預估的4.09兆元更高，創下歷史新高，明年估計超額儲蓄更將達到達5.1兆元。今年超額儲蓄率則從上次預測的15.25%，提升至17.51%。

「超額儲蓄」意即儲蓄與投資的差額，以主計總處8月中最新公布的2025年預測數4.79兆元為例，則是國民儲蓄毛額11.98兆元減掉國內投資毛額7.19兆元。

過去一般解讀多是，若儲蓄與投資約略相等，未消費的資金被政府與企業用來投資新廠房、新技術，充分運用；若儲蓄遠大於投資，代表財富閒置，較不利未來經濟發展。

有關超額儲蓄上修，創下歷史新高，主計總處綜合統計處經濟預測科長黃耀民解釋，主要原因是出口變好，所以「出超上修」。

黃耀民指出，根據牛津經濟研究院（Oxford Economics）8月最新預測資料，2025年全球經濟成長2.6%，較5月預測上修0.3個百分點，因此台灣經濟預測也上修。此外，這幾個月AI產業帶動出口的狀況，比主計總處當初預期的都好蠻多。

超額儲蓄創新高，反映閒置資金仍多，投資動能不夠強，是否為經濟發展添隱憂？黃耀民說明，超額儲蓄上修很多，主要仍是因為「出口的的力道實在是太強了」。其實投資也是上修的，投資動能不算弱、也是蠻強的，只是趕不上出口成長的幅度。

黃耀民表示，根據調查，美國及全球對於台灣AI產品需求強勁。之前美國宣布祭出對等關稅時，主計總處本來也覺得我國出口可能會受到一些關稅的影響，業者可能會觀望，不過這段時間觀察卻發現，半導體、封裝等廠商，甚至還有加碼出口的情形。

黃耀民提到，例如今年1月至7月份，我國對美國出口總計金額就有700億美金；去年對美出口總計有達到800億美金，數據相當可觀。此次發生出超上修，帶動超額儲蓄新高，原因就是這樣。