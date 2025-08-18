國道1號增設造橋交流道動土 卓揆：大幅縮短造橋往返國道距離

行政院長卓榮泰18日前往苗栗縣造橋鄉出席「國道1號增設造橋交流道工程祈福動土典禮」時表示，中央全額支應造橋交流道增設經費25.95億元，另投入約2.65億元推動「苗14線拓寬工程（造橋交流道連絡道）」，而該拓寬工程已於8月11日動工，預計2027年完成，以往造橋地區前往頭份及頭屋地區銜接國道，須分別行駛9公里及11.5公里，118年12月造橋交流道完工後，造橋地區往返國道距離將大幅縮短為1.5公里，車程僅需3分鐘，為造橋鄉親帶來更便利的交通。

卓榮泰指出，2019年11月蘇貞昌前院長前來現地視察時，有感於地方發展需要，因此同意全額補助本工程建設；而陳建仁前院長亦於2023年10月前來視察關心。去（2024）年520他上任後，為不負兩位前院長所託，便於去年7月核定本工程經費，盼讓工程儘速順利展開。卓榮泰強調，執政的工作，不論中央或地方，就是一任接一任持續努力，同時在中央與地方、行政與立法全力投入下，才能看見新希望。

卓榮泰提到，桃竹苗地區的發展，始終是政府推動「均衡臺灣」過程中極為重要的一環，因此行政院規劃「六大區域產業及生活圈」，並於去年9月以最快速度率先核定「桃竹苗大矽谷推動方案」，成為一個具體可行，看得到期程、編得進預算、等得到工程，以及未來迎向完成的計畫。該方案將積極推動桃竹苗半導體、AI、次世代通訊、生醫產業生態圈等發展，期盼在傳統地方文化與農業建設的基礎上，開創更多新想像，打造具體可行的發展規劃。

卓榮泰進一步說，未來「桃竹苗大矽谷推動方案」，將在竹南、頭份地區規劃3處擴建新增產業用地，共約150公頃。卓榮泰說，他去年10月曾到竹南科學園區，了解相關擴建計畫，同時也前往永和山水庫頭份東興淨水場，了解未來園區水源供應、備援情形，確保相關資源穩定供應。此外，行政院亦將「衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫」、「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」，納入「六大區域產業及生活圈」的推動方案之中，實現賴清德總統「均衡臺灣」及「健康臺灣」理念。

卓榮泰強調，「桃竹苗大矽谷推動方案」將以整體區域進行連帶規劃、共同發展，而非僅以桃園為中心，並納入交通建設、水電工程，以及考量未來從業人員子女教育等問題，確保該區域長遠有效的持續發展，進而成為帶動臺灣下一波高科技產業、地方觀光及各種傳統產業的重要引擎。

卓榮泰表示，交通改善不僅縮短路程距離，更縮短情感距離，將臺北、苗栗及其他都會區緊密連結，這正是賴清德總統「均衡臺灣」理念的具體實踐。卓榮泰強調，中央對地方一視同仁，並全力給予協助，期待地方政府發揮最高效率執行各項建設，在118年造橋交流道工程完工後，真正實現「造橋鋪路、苗栗幸福」目標。