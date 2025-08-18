2025美國台灣形象展落幕 3天展期促成9600萬美元商機

快訊

聯合報／ 特派記者馬瑞璿／美國德州達拉斯即時報導
美國台灣形象展展期三天吸引美國政商界與一般民眾踴躍參觀，現場人潮絡繹不絕，展館內多個攤位前大排長龍，氣氛熱烈。圖／貿協提供
美國台灣形象展展期三天吸引美國政商界與一般民眾踴躍參觀，現場人潮絡繹不絕，展館內多個攤位前大排長龍，氣氛熱烈。圖／貿協提供

「2025美國台灣形象展」於美國時間8月16日在德州達拉斯落幕，3天展期吸引各界超過1萬人次參觀，促成9600萬美元商機，本次也首度籌組赴美採購團，促進雙邊貿易與投資。

今年美國台灣形象展，展示「先進製造」、「智慧科技」、「智慧健康」等解決方案，不少參展商都接觸到新商機。在智慧製造領域中，台灣自動化機械製造大廠東佑達成功接洽美國知名系統整合商，雙方就倉儲系統機械手臂設備進一步洽談合作；從事產業自動化的迅得機械，透過形象展接觸到SpaceX供應商，有機會將迅得設備整合到智慧倉儲系統中。

在智慧科技領域，無人機企業雷虎科技表示，在形象展可以接觸到專業展較難接觸到的政府單位，此次奧克拉荷馬州副州長Matt Pinnell專程來訪形象展，也特別造訪雷虎攤位；互宇向量的光纖陀螺儀是無人機關鍵零件，也受到美國航太業者青睞。

另外，德州警政採購單位和交通委員會特別來訪，與台灣參展商洽談安全監控、智慧交通產品和整合方案，美商Amazon也特別主動前來尋找電動車電池供應商；宜科為全台首家研發人工智慧（AI）辨識回收設備及建廠服務公司，來參觀展覽的德州政府回收專案執行公司代表認為此技術有助德州掩埋場清運專案計畫，後續將持續與宜科討論AI回收辨識應用。

在智慧醫療領域，長庚醫院自行研發的嬰兒超音波吸引德州知名嬰兒用品公司目光，雙方將洽談合作細節，另也有望與德州知名醫學中心合作，推動該產品在美國落地。

貿協今年首度在美國達拉斯舉辦「美國商機日」，共有30家台灣指標性進口商與50家美國企業進行140場洽談；台灣半導體設備相關企業也表達，受美中關稅政策影響，透過採購美國原料可避開關稅，並增強在美半導體客戶的競爭力，隨著越來越多台廠赴美設廠，開發當地供應商更顯迫切。

美國 無人機 半導體

