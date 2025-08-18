快訊

剛出院又傳昏倒…前總統夫人吳淑珍返家身體虛 陳致中憂心曝現況

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

京華城容積案遭指政治獵殺！國土署反擊：中央立場至今未變

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民眾黨立法院黨團主任陳智菡（左）、柯文哲妻子陳佩琪（中）、醫師蘇偉碩（右）今天舉行記者會，蘇偉碩指控監察院、內政部以錯誤法律見解獵殺民眾黨前主席柯文哲。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立法院黨團主任陳智菡（左）、柯文哲妻子陳佩琪（中）、醫師蘇偉碩（右）今天舉行記者會，蘇偉碩指控監察院、內政部以錯誤法律見解獵殺民眾黨前主席柯文哲。記者潘俊宏／攝影

台北地方法院審理京華城容積案，有人質疑中央見解有誤。內政部國土管理署回應，京華城公司是依據《都市計畫法》第24條向台北市政府提出自擬細部計畫申請，原址並非都市更新地區，市府卻準用「都市更新建築容積獎勵辦法」規定，因此遭監察院糾正，中央對於都市計畫法令適用立場迄今均未改變，容積獎勵項目及額度應符合公益性及合理性，避免為單一對象創設名目。

社運人士蘇偉碩上午召開記者會表示，此案「完全是指鹿為馬」，內政部與監察院違反法律見解，僅針對單一個案進行政治獵殺，只因賴清德總統差點無法取得政權，卻陪葬台灣整個司法公正、都市計畫人員的尊嚴與專業。

國土署進一步指出，監察院在99年調查及糾正報告中，已明確指出台北市政府準用都市更新規定的問題。雖然細部計畫得訂定容積獎勵項目規定，但應符合公平正義，避免爭議。

對於外界指稱台北市前任市長依都市計畫法第24條審議的自擬細部計畫案共36案，國土署表示，該權責歸屬地方政府，國土署尊重監察院及司法單位調查權責，如涉及不法，將全力配合偵查，以釐清案情。

監察院 都市更新 都市計畫

延伸閱讀

影／蘇偉碩指民進黨獵殺柯文哲 陳佩琪泣訴要去天安門抗議

蘇偉碩指京華城案政治獵殺 內政部曲解法令監察院指鹿為馬

陳佩琪指柯文哲被有計劃構陷 揚言到天安門抗議賴獨裁

彭振聲喪妻後「認罪」策略沒變 白仁德作證：沒與京華城的人見面

相關新聞

113年可支配所得排名 新竹市150萬奪冠台北市居次

主計總處113年家庭收支調查出爐，113年每戶家庭可支配所得平均數為新台幣116.5萬元，年增2.5%，且續創歷史新高。...

經濟部發展棒球 AI 影像技術 天母棒球場完成場域驗證展現臺灣科技力

工研院在經濟部產業技術司補助下開發「棒球電腦視覺數據捕捉技術」，整合電子好球帶、投打賽事數據收集等關鍵功能，並攜手AI科...

地方重罰700萬 環境部持續監督風災受損光電板後續

針對社會各界關切丹娜絲風災受損之光電板回收處理工作，環境部已責成光電業者加速完成現場清理及災後整理作業，未依規定辦理者，...

主計總處估今年超額儲蓄逼近4.8兆 明年突破5兆

主計總處預估，隨著人工商機（AI）大爆發，台灣經常帳順差快速成長，超額儲蓄規模隨之創高，今年超額儲蓄首度突破新台幣4兆元...

農業部獎勵造林2.0政策 每公頃最高60萬元獎勵

農業部漁林業及自然保育署18日舉辦「厚植永續 獎勵造林2.0」記者會，發布獎勵輔導造林最新修正辦法及政策說明，由農業部長...

關稅 20%+N 衝擊無薪假 影響人數大增653人至2,388人

勞動部18日公布無薪假計191家，實施人數3,934人。上一期8月1日公布實施家數計190家，實施人數3,441人；本次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。