快訊

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

「開丼」開出美國首店 橘焱胡同拚國際化、下半年目標展店5家

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
首家美國「開丼」門市已於8月15日在洛杉磯商場美食街試營運，預計本周將正式開幕。橘焱胡同/提供
首家美國「開丼」門市已於8月15日在洛杉磯商場美食街試營運，預計本周將正式開幕。橘焱胡同/提供

橘焱胡同（2761）18日宣布，首家美國「開丼」門市已於8月15日在洛杉磯商場美食街試營運，預計本周將正式開幕，為集團首次進軍北美市場。公司表示，將以加州作為北美拓展起點，未來持續評估多品牌進駐機會，加速推動國際化布局。

橘焱胡同集團目前旗下共有 15個品牌、總店數 60 家，年底前預計再開出 5 家新店，其中「胡椒廚房」3 家、「開丼」2 家，屆時門市總數將達 65 家，其中中價位品牌為主要擴張來源，顯示「中平價連鎖」已成為集團營運新動能。

橘焱胡同於 8 月 13 日董事會通過母子公司換股案，確立未來發展「中平價連鎖」的營運方向。此次換股不僅是財務與股權結構的調整，也明確宣示集團將以多品牌、多價位帶模式，擴大市場滲透率與成長動能。今年 3 月起由「開丼」創辦人楊哲瑋接任總經理，凸顯集團推動轉型的決心。

橘焱胡同2025年上半年合併營收合併營收 6.49 億元，年增 16.66%，稅後淨損 990 萬元，每股虧損 0.6 元，主因新品牌拓展及海外前期布局投入費用增加。觀察 7 月合併營收 1.2 億元，年增 16.06%，前七月累計營收 7.66 億元，年增 16.27%，創同期新高，主要受惠於暑假旺季及美食街展店。

展望後市，董事長吳念忠表示，2025 年為集團調整年，短期雖承受獲利壓力，但透過海外展店、換股整合與多品牌發展，預期2026年起恢復穩健獲利。總經理楊哲瑋也表示，目標於三年內將平價連鎖品牌門市數量翻倍，建立長期成長引擎。

營收 董事長 總經理

延伸閱讀

川普政府傳想入股英特爾 如新版「曼哈頓計畫」

中國發布「人權報告」 批人權淪為美國「政治道具」

台灣進第3波投資大浪！謝金河籲「化被動為主動」組投資美國台灣隊

極右翼網紅抗議後 美國停發加薩居民簽證

相關新聞

「開丼」成功插旗美國 橘焱胡同跨出國際化第一步

連鎖餐飲集團橘焱胡同宣布，首家美國「開丼」門市已於8月15日在洛杉磯商場美食街試營運，預計本周將正式開幕，為集團首次進軍...

台灣順豐「健康職場三部曲」再升級

台灣順豐將幸福職場視為企業競爭力的核心，面對夏季高溫作業挑戰，率先啟動高溫津貼方案，連續4個月針對第一線同仁提供額外補助...

高捷 O9 運動園區百億開發案招商 潤隆、 冠德到場

高雄市政府15日舉辦「高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案-BC基地」招商說明會，由副市長林欽榮帶領高雄市政府捷運工...

新北今年第2季預售屋申報數及成交總額 板橋雙冠

新北今年第2季預售屋實價登錄共揭露2319件，總成交金額484.3億元，本季各行政區預售屋交易件數互有漲跌，增加幅度較多...

建商連環倒！台南在地建商「內憂外患不斷」撐到最後一戶交屋後停業

房市資金緊縮，建商連環爆財務危機，傳又有一家建商停業了。近期房市傳出一間台南在地建商「慶群開發」向社區主委發出的公告文指...

預售難賣！七都銷售率全跌、台南最慘 專家：這類優惠方案沒用了

預售案愈來愈難賣，七都銷售率全面下滑。據591新建案統計，今年7月六都暨新竹縣市預售屋平均銷售率僅44.26%，較去年9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。