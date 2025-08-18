電電公會將設立科學園區！協助會員廠商到美國設廠 降低關稅衝擊

針對美國對等關稅20%加N，對電電公會的會員廠商影響？電電公會理事長劉揚偉表示，「對我們絕大多數的廠商都有影響，但是大概有兩成五以上的影響，是比較大的，大概有兩成五左右，這些影響我想都要跟政府密切合作，希望這個影響，尤其是對中小企業的影響能夠降到最低」。

針對如何協助受影響的會員廠商？電電工會秘書長林全能則表示：「對等關稅，或是未來的232條款相關的影響，我們將提供各類的交流會議，讓會員能夠瞭解到，目前政府在對等談判、對等關稅或者是相關的232條款目前的進展，讓我們可以做事先的準備。」

第二個部分，林全能說：「我們也在跟政府合作，希望透過政府提出來的支援配套措施，協助中小型會員廠能夠來運用政府的支援配套措施，來布局海外的市場。」

第三個部分，劉揚偉理事長也希望說：「我們在面對這樣的環境下，是一個區域製造的發展趨勢，那電電工會也在努力來看看在重要的市場或是地區，建置科學園區，讓我們的中小型會員廠商，能夠透過電電公會這個實體的科學園區，能夠去投資，來分散建立韌性的生產。」