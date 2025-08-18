經濟部發展棒球 AI 影像技術 天母棒球場完成場域驗證展現臺灣科技力

工研院在經濟部產業技術司補助下開發「棒球電腦視覺數據捕捉技術」，整合電子好球帶、投打賽事數據收集等關鍵功能，並攜手AI科技新創公司光禾感知科技，打造美國職棒大聯盟（MLB）規格的鷹眼系統。在跨部會「運動x科技行動計畫」合作下，整合跨部會與產業資源，協助技術落地應用，創造更多商業與市場價值，今年更導入天母棒球場，完成電子好球帶偵測誤差不到1公分之驗證，展現臺灣運動科技產業化及接軌國際的亮眼成果。

工研院中分院執行長黃新鉗表示，棒球是臺灣的國球，根據中華職棒大聯盟官網資料顯示，近年來全賽季的總觀眾人數已超過270萬人，平均每場比賽的觀眾數都將近8千人，顯示出對職棒賽事的關注持續上升，隨著賽事行銷、轉播技術與球迷體驗持續提升，國內職棒票房與周邊產業規模成長可期。為協助球團與球員提升競爭力，工研院開發的影像辨識與AI分析技術，結合高速攝影機與多視角影像擷取系統，能即時捕捉投手投球路徑、轉速、擊球初速等關鍵數據，並結合AI自動影像剪輯，提供教練團訓練與戰術建議。「棒球電腦視覺數據捕捉技術」更可延伸應用至電子好球帶，讓電子好球帶偵測的誤差範圍，與實際位置相差不到1公分，精準度媲美大聯盟鷹眼系統，未來更將降至5mm，有效降低好球帶比賽爭議，更可提升賽事順暢度。

目前工研院已將該技術授權光禾感知，並導入臺中洲際棒球場、臺北天母棒球場與臺北大巨蛋，累積收集超過8,000球的中華職棒比賽數據。未來觀眾不論在現場或透過轉播平台，都可透過即時顯示投球軌跡、擊球仰角等進階數據，獲得更豐富的觀賽體驗。工研院也將持續研發國內棒球AI影像技術，攜手產官學研將運動科技拓展至更多元應用，打造具備國際競爭力的運動科技產業生態系，讓科技成為臺灣運動實力的強力後盾。