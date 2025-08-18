貿協：台灣形象展破萬人參觀 創造逾28億商機

快訊

中央社／ 達拉斯17日電

2025年台灣形象展近期在德州達拉斯落幕，因應美國貿易政策，美國商機日今年也首度移師美國舉辦。貿協表示，今年展覽共吸引超過1萬人次的參觀者，促成9600萬美元（折合約新台幣28.7億元）商機。

2025年台灣形象展14日至16日在德州達拉斯舉辦，吸引150家台灣企業參加，包含鴻海、友達、群聯電子、華碩、仁寶、雷虎和達明機器人等指標性台廠。

根據貿協統計，今年的台灣形象展吸引來自各界超過1萬人次的參觀者，促成9600萬美元（折合約新台幣28.7億元）商機。

貿協表示，今年首度籌組赴美採購團，共有30家台灣指標性進口商與50家美國企業進行140場洽談，不僅促進雙邊貿易與投資，也為台灣企業作為美國值得信賴的供應鏈夥伴提供重要平台。

台灣半導體設備供應鏈指出，受美中關稅政策影響，透過採購美國原料可避開關稅並增強在美半導體客戶的競爭力；隨著越來越多台廠赴美設廠，開發當地供應商更顯迫切。

在展出成果方面，貿協表示，無人機廠商雷虎科技表示，在形象展可以接觸到專業展較難接觸到的政府單位，此次奧克拉荷馬州副州長專程來訪形象展，也特別造訪雷虎攤位。

此外，德州警政採購單位和交通委員會特別來訪與台灣參展商洽談安全監控、智慧交通產品和整合方案，而知名美商亞馬遜（Amazon）特別主動前來尋找電動車電池供應商。

今年台灣形象展Taiwan Select食品館，邀請來自美國西岸的台商食品通路商iTaiwan Foods參展，展前協助該商媒合採購上架30餘款台灣商品，該商同時於展中尋獲未來開放連鎖加盟展店可合作的對象。iTaiwanFoods表示，透過這次參展，預估營業額可成長20至25%。

