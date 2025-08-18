觀光署達拉斯宣傳台灣 直航拓點+旅遊優惠加值體驗

「2025美國台灣形象展」於2025年8月14日至8月16日在德州達拉斯凱貝里哈奇森會議中心(Kay Bailey Hutchison Convention Center)舉行，交通部觀光署駐洛杉磯辦事處林宜錚表示，北美地區直航班次已達每周170班，交通部觀光署亦持續提供多項國際旅客優惠措施，包括臺灣轉機免費半日遊、臺灣高鐵買一送一優惠及Taiwan Pass優惠交通套票等，讓國際旅客到訪臺灣更加便利與超值。

由經濟部(MOEA)、經濟部國際貿易署(TITA)、中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)主辦，將於2025年8月14日至8月16日在德州達拉斯凱貝里哈奇森會議中心(Kay Bailey Hutchison Convention Center)盛大舉行，結合政府單位及臺美供應鏈關鍵產業，展現臺灣高科技產業形象及文化觀光等軟實力；交通部觀光署本次由駐洛杉磯辦事處代表參展，臺灣觀光館以奉茶迎客及多元互動體驗帶領美國民眾零距離感受臺灣的獨特好客魅力。

本次臺灣觀光館特別邀請臺灣茶推廣大使許正龍先生（Thomas Shu）於現場提供茶席體驗，讓參觀者品嚐道地臺灣烏龍茶並藉由品茶體驗及解說介紹臺灣深厚的文化底蘊及風土特色。許正龍先生憑藉30多年在美國推廣臺灣茶的經驗，再以「當達文西遇上臺灣烏龍」為主題，於8月15日下午2時於大會主舞台舉辦深度茶旅體驗演講，從品茶角度出發探索臺灣的自然、人文與故事，成為大會唯一一場人文旅遊講座。

為搭配整體台灣形象展高科技意象，臺灣觀光館也特別設置了旅遊臺灣AI照相區，參觀者可透過AI科技效果，於現場拍照即可獲得一張專屬的臺灣風景紀念照片，鼓勵參觀民眾有機會前往臺灣親身感受；另有觸控式互動導覽設施，以自導方式讓參觀者深入認識臺灣多元的旅遊資源、文化節慶、美食及自然景觀及最新旅遊優惠措施。凡現場民眾參與臺灣館的活動體驗，就有機會獲得限量精美小禮，將來自臺灣的熱情與祝福一起帶回家。

林宜錚表示，臺灣誠摯歡迎在地民眾赴臺旅遊，臺美間航空交通日益便捷，北美地區直航班次已達每周170班，長榮航空也將於今年10月首開達拉斯—臺北直航班次，中華航空及星宇航空陸續於2025年底至2026年初增加亞利桑那鳳凰城直飛臺北航線，隨著直航點及直飛班次增加，將大幅提升美國西南地區旅客前往臺灣的便利性。交通部觀光署亦持續提供多項國際旅客優惠措施，包括臺灣轉機免費半日遊、臺灣高鐵買一送一優惠及Taiwan Pass優惠交通套票等，讓國際旅客到訪臺灣更加便利與超值。