113年可支配所得排名 新竹市150萬奪冠台北市居次

中央社／ 台北18日電
主計總處113年家庭收支調查出爐。（聯合報系資料照片）
主計總處113年家庭收支調查出爐。（聯合報系資料照片）

主計總處113年家庭收支調查出爐，113年每戶家庭可支配所得平均數為新台幣116.5萬元，年增2.5%，且續創歷史新高。進一步觀察縣市家庭可支配所得排名，新竹市以150.3萬元奪冠，台北市148.5萬元居次，新竹縣148.1萬元排名第3，桃園市、新北市名列第4、5名。

根據主計總處最新公布的家庭收支調查，113年每戶家庭可支配所得平均數為116.5萬元，每戶消費支出為88.9萬元，每戶儲蓄則為27.7萬元，全數呈現成長，且續寫新高紀錄。

觀察各縣市可支配所得排名，新竹市以150.3萬元奪冠，第2、3名分別是台北市及新竹縣。

主計總處官員說明，新竹縣市有新竹科學園區的高科技產業加持，拉高薪資水平，台北市則是首都，此排名與外界認知差異不大。

再看家庭消費、儲蓄表現，金額雙雙走揚，不過儲蓄方面，去年平均每戶儲蓄升至27.7萬元，續創新高，但家庭儲蓄率自112年的24.23%，略為下滑至23.73%。

主計總處官員說明，家庭儲蓄率是將當年度儲蓄除以可支配所得，去年台灣經濟成長率達4.84%，失業率下滑、就業市場改善，加上政府調高最低工資，均推動可支配所得走揚；分母（可支配所得）成長的速度超越分子（儲蓄），儲蓄率因而下滑。

主計總處官員補充，此處的「儲蓄」與一般民眾認知略有差異，當年度可支配所得扣除消費支出後，便是儲蓄，也就是指沒有花掉（消費）的錢，而非社會大眾認知存到銀行的錢。

