地方重罰700萬 環境部持續監督風災受損光電板後續

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部已責成光電業者加速完成現場清理及災後整理作業。圖／彭啓明臉書
針對社會各界關切丹娜絲風災受損之光電板回收處理工作，環境部已責成光電業者加速完成現場清理及災後整理作業，未依規定辦理者，嘉義縣環保局已於8月4日、8月6日及8月11日分別處分，罰單合計700萬元，並要求業者限期改善。

光電板序號（標籤）是太陽光電模組出廠時，必須將該片模組的序號、廠牌、型號、瓦數等資訊清楚標示於外觀，案場業者所設置的每片模組序號也都由經濟部能源署登錄在案。模組產品序號就像是身分證可溯源查詢所有者，可有效防止棄置行為。

本次風災造成部分光電板扭曲、破裂甚至碎裂。業者打撈後，已完成初步分類，完整或輕度損壞之模組，該部分已委託處理機構陸續外運清理，並進行資源化處理。

關於嚴重毀損之光電板，由於吹落過程遭外力嚴重撞擊，從滯洪池中打撈起來已無法分離破碎光電板與塑膠殘材，光電板碎片亦已遺失序號。雖然本次風災有小部分光電板無法辨識序號，惟光電業者已將受損光電板委託清除處理，處理業者亦需依規定申報進廠重量，後續可由申報的資料追蹤掌握其流向。

環境部強調，因風災造成光電板相關設施損毀，應依《廢棄物清理法》優先採資源化處理，無法再利用者再妥善處理、處置，不得污染環境。

太陽光電

