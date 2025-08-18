主計總處估今年超額儲蓄逼近4.8兆 明年突破5兆

主計總處預估，隨著人工商機（AI）大爆發，台灣經常帳順差快速成長，超額儲蓄規模隨之創高，今年超額儲蓄首度突破新台幣4兆元大關，就進逼4.8兆元，明年還將接力突破5兆元大關。

國民儲蓄毛額扣掉國內投資毛額的差額，便是當年度的「超額儲蓄」，可反映資金閒置狀況。當超額儲蓄的數字愈高，代表國內資金閒置情況愈嚴重。

從主計總處數據可看到，近年台灣超額儲蓄規模快速衝高，2020年首度突破3兆元大關後，不過6年時間，2025年就闖過4兆元，最新預測為4.79兆元，預估2026年增至5.1兆元，成長速度驚人。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰解釋，外界慣以閒置資金的角度看待超額儲蓄，但從國民所得會計恆等式觀點，經常帳順差與超額儲蓄是一體兩面，台灣屬於出口導向的經濟體，長期經常帳呈現順差，尤其AI需求超乎預期強勁，順差擴大的情況下，超額儲蓄也會增加。

主計總處統計顯示，超額儲蓄規模擴增，但2025、2026年的投資率維持在26.27%、26.62%的偏高水準，代表投資動能仍在。

儘管主計總處看好AI效應，認為AI的強勁需求，將催動台灣出口及投資雙引擎，中央大學經濟系教授吳大任持保守看法，他認為，美國勞動市場已經放緩，下半年還有關稅造成物價上漲的因素，隨著美國景氣走下坡，是否能夠繼續支撐AI需求，進而拉動台灣經濟成長，要打上問號。

吳大任指出，拉長時間來看，美國提高關稅迫使產業赴美投資，企業資源有限的情況下，勢必排擠國內投資，民間投資減弱甚至衰退也不無可能。